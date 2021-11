Macron: Ranska alkaa jälleen rakentaa uusia ydinvoimaloita

Ranskan presidentti Emmanuel Macron julisti tiistaina maansa ryhtyvän jälleen rakentamaan uusia ydinvoimaloita. Tavoitteena on vastata kasvavan energiankulutuksen haasteisiin ja ympäristöongelmiin.

– Turvataksemme Ranskan riippumattomuuden energiantuotannossa ja saavuttaaksemme tavoitteemme, erityisesti hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, aloitamme ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin uusien reaktorien rakentamisen maassamme, Macron sanoi puheessaan Glasgow’n ilmastokokouksen yhteydessä.

Ranska on maailman suhteellisesti eniten ydinvoimaa käyttävä maa. Sen sähköntuotannosta noin 70 prosenttia tehdään käytössä olevissa 56 reaktorissa. Maan aiemmin kerrottu tavoite oli tämän osuuden laskeminen 50 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Puheessaan Macron ei sanonut, kuinka monta uutta reaktoria rakennettaisiin tai millä aikataululla. Ranskan valtio-omisteinen energiayhtiö EDF teetti aiemmin keväällä selvityksen kuuden uuden reaktorin rakentamisen toteutettavuudesta.

– Jos haluamme maksaa sähköstämme järkeviä hintoja emmekä halua olla riippuvaisia ulkomaista, meidän on sekä jatkettava energian säästämistä että investoitava hiilivapaan energian tuotantoon omalla maaperällämme, Macron sanoi.

Ranskalla työn alla oma Olkiluotonsa

Kokonaan uusia reaktoreita ei ole kytketty verkkoon Ranskassa vuosikymmeniin. Kaikki nykyisin olevat yksiköt aloittivat sähköntuotantonsa 1980- ja 90-luvuilla, kertoo World Nuclear Association -järjestö.

Rakenteilla on parhaillaan ainoastaan yksi reaktori. Ranska alkoi vuonna 2007 rakentaa Flamanvillen ydinvoimalan kolmannen sukupolven EPR-tyyppistä kolmosreaktoria, joka on ylittänyt alkuperäisen budjettinsa moninkertaisesti ja myöhästynyt vuosilla aikataulusta.

Reaktori on näillä näkymin määrä kytkeä verkkoon vuonna 2023, ja täyden tuotannon se aloittaisi 2024.

Samaa uuden sukupolven reaktorityyppiä on myös Suomessa niin ikään monta kertaa myöhästynyt ja budjettinsa ylittänyt Olkiluoto 3, jonka sähköntuotannon on määrä alkaa ensi vuonna.

STT

