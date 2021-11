Maija Kymäläinen Keskustanuorten liittohallitukseen

Salolainen Maija Kymäläinen on valittu Keskustanuorten liittohallitukseen kaksivuotiskaudelle 2022–2023. Valinnasta päätti Keskustanuorten liittokokous Torniossa.

21-vuotias Kymäläinen toimii tällä hetkellä Salon kaupunkikehityslautakunnan jäsenenä ja Varsinais-Suomen Keskustanuorten puheenjohtajana.

– Viikonlopun liittokokouksessa vahvana teemana oli yhteisöllisyys: yhteisöllisyydessä on voimaa, ja sitä lähdemmekin kaivamaan esiin uuden hallituksen kanssa. Se on nostettava uuteen loistoon, ja samalla jokaisen jäsenen on koettava Keskustanuoret helposti lähestyttäväksi, hän toteaa.

Keskustanuoret päätti liittokokouksessa myös tulevista suuntaviivoista tammikuun aluevaaleihin.

– Yhteisöllisyyttä tarvitaan myös tulevissa aluevaaleissa, jotta saamme nuorkeskustalaista näkemystä päättäviin pöytiin ympäri Suomen, toteaa itsekin aluevaaleissa ehdolla oleva Kymäläinen.