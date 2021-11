Mainettaan miedompi, mutta silti tulinen – SalPan uusi päävalmentaja Tero Suonperä haluaa osaksi seuraperhettä

SalPassa alkoi lauantaina uusi aika, kun Tero Suonperä veti ensimmäisen leiripäivän sopimuspelaajille ja noin kymmenelle testipelaajalle.

Leiripäivä piti sisällään harjoituksen, uuden organisaation esittelyn ja palavereja. Päivän päätteeksi pelattiin sisäinen harjoitusottelu, jossa kentällä nähtiin lukuisia (vielä) vieraita kasvoja.

Mutta millaisen päävalmentajan toimintansa yhtiöittänyt SalPa saa?

Kun asiaa kysyi Suonperän kollegalta, paikallislehden toimittajalta sekä seurajohtajalta, niin kaikilta tuli samankaltainen vastaus: Suonperä on intohimoinen ja äänekäs valmentaja, jolla tunne läikkyy usein yli.

Suonperä miettii omaa vastaustaan hetken.

– Olen äärimmäisen voitontahtoinen, ihan jostain lautapeleistä lähtien. Mutta olen joutunut opettelemaan sen, että kaikki pelaajat eivät ole yhtä tulenpalavalla intohimolla mukana.

– Tässä kehityksessä perheellä on ollut suuri merkitys. Tapasin vaimoni vuonna 2013 ja samassa paketissa tuli kolmevuotias Iida-tytär. Perhe on saanut minut ymmärtämään, etteivät kaikki asiat mene niin kuin haluan ja joskus pitää tehdä kompromisseja.

Suonperä myöntää, että hänestä syntyneet ennakkoluulot ovat olleet rasite.

– Kysyitkö muuten yhdeltäkään mun entiseltä pelaajalta?

– En, myönnän.

– Niin. Todella moni pelaaja on sanonut, etten ole ollenkaan sellainen kuin huhut väittävät. Ihmiset pitää ensin tuntea.

– En vieläkään osaa laskea kymmeneen, mutta jo seitsemään tai kahdeksaan. Ja onhan voitontahto ja halu mennä äärirajoille myös vahvuus, Suonperä muistuttaa.

Kokkolassa syntynyt ja Oulussa kasvanut 45-vuotias Suonperä on tehnyt pitkän uran suomalaisessa jalkapallossa. Edelliset kolme vuotta hän valmensi FC Jazzin B- ja C-ikäisiä poikia hyvällä menestyksellä. Suonperä valittiin Jazzin vuoden juniorivalmentajaksi.

Porissa Suonperä piti itsensä hyvin kartalla samassa lohkossa SalPan kanssa pelaavan Jazzin kautta siinä, missä Kakkosessa nykyään mennään.

Niinpä kun SalPan uuden taustayhtiön vetäjä Tero Karinti otti yhteyttä, ei kokenut koutsi osannut sanoa ei.

Suonperä näkee SalPan samoin kuten moni salolainen: uinuvana jättiläisenä.

– SalPalla on potentiaalia paljon parempaan. Salo on sopivan kokoinen kaupunki, täällä on iso harrastajamäärä ja täältä on lähtenyt hyviä pelaajia. Olosuhteetkin ovat kunnossa, vaikka hallia ei olekaan.

– Esimerkiksi Ahvenanmaan väkiluku (29 800) on puolet Salon väkiluvusta (51 400) ja siellä on pelattu liigaa vuodesta 2005 lähtien (ja voitettu Suomen mestaruus 2016).

SalPan ensi kauden joukkueen rakentaminen on jo pitkällä. Joukkueella on vielä julkaisemattomia jatkosopimuksia sekä uusia sopimuspelaajia.

– Tulemme niiden kanssa pian ulos. Luvassa on mielenkiintoisia uutisia, Suonperä lupaa.

SalPan tavoite on nousta Ykköseen, joten pelaajahankinnat tehdään sen mukaan.

– Haluamme pelaajia, jotka eivät ole vielä saavuttaneet potentiaaliaan ja joiden katto on korkeammalla kuin Kakkosessa, Suonperä tiivistää.

Yhden uutisen sentään voi jo julkaista: Suonperän apuvalmentajana aloittaa salolainen Teemu Kesänen. 30-vuotias Kesänen toimi viime kaudella Wilppaan päävalmentajana Kolmosessa.

– Olin kuullut huhua SalPan uudesta projektista ja pidin sitä erittäin, erittäin mielenkiintoisena. Tero vaikuttaa koutsilta, jolta voin oppia paljon, Kesänen sanoo.

– Ja minä voin oppia paljon Teemulta, Suonperä kuittaa välittömästi.

Rauhallinen ja analyyttinen Kesänen kuulostaakin hyvältä vastinparilta intohimoiselle Suonperälle.

– Eihän tähän kahta kansankiihottajaa tarvita, Suonperä nauraa.

Suonperä lupaa, että SalPa tulee pelaamaan ensi kaudella aktiivista jalkapalloa, jossa hyökkääminen alkaa alhaalta ja puolustaminen ylhäältä. Mutta kaikkein tärkeintä on kenttätasapaino.

– Pelinhallinta on pallonhallintaa tärkeämpää. Meidän pitää olla hyvin organisoitu ja pelaajien on tiedettävä omat tehtävänsä. Suunnanmuutoksissa on oltava askel vastustajaa edellä.

– Nopea reagointi, aktiivisuus ja suunnanmuutokset tulevat olemaan keskiössä. Jos tempo ei ole treeneissä kova, et voi pelata kovalla tempolla, Suonperä tiivistää.

Kun henkilö tulee töihin Saloon – oli hän sitten akunrakentaja, kaupunginjohtaja tai SalPan päävalmentaja – suuri haaste on se, miten hän onnistuu sitoutumaan yhteisöön.

Suonperän perhe pysyy Porissa, mutta hänellä on asunto myös Salossa.

– Jos valmentajan perävalot vilkkuvat jokaisen treenin jälkeen, niin eihän siinä silloin voi saada ”tatsia” yhteisöön.

– Vaikka edustusjoukkue onkin yhtiöitetty, niin näen seuran yhtenä SalPana ja haluan olla osa tätä perhettä, Suonperä vakuuttaa ja jatkaa ensimmäistä työpäiväänsä ”Joutsenissa”.