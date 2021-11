Marimekon tuotteet kävivät hyvin kaupaksi heinä-syyskuussa – yhtiön voitto ja liikevaihto kasvoivat

Designyhtiö Marimekon vertailukelpoinen liikevoitto nousi heinä-syyskuussa 13,3 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 10,5 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 42,4 miljoonaan euroon.

Marimekon toimitusjohtajan Tiina Alahuhta-Kaskon mukaan etenkin tukkumyynti Suomessa kehittyi hyvin kertaluonteisten kampanjatoimitusten tukemana. Tulosta paransi erityisesti myynnin kasvu, mutta myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen. Liikevoittoa kuitenkin laski kiinteiden kulujen nousu, minkä arvioidaan jatkuvan kuluvalla vuosineljänneksellä.

– Hyvän kehityksemme taustalla on muun muassa pitkäjänteinen työmme Marimekko-brändin kehittämiseksi. Tämä ja mallistojen modernisointi näkyvät luonnollisesti nopeimmin vahvalla kotimarkkinallamme Suomessa, jossa liikevaihto kolmannella neljänneksellä nousi 25 prosenttia, Alahuhta-Kasko sanoo tiedotteessa.

Marimekon kansainvälinen myynti kuitenkin laski katsauskaudella 10 prosenttia. Alahuhta-Kaskon mukaan tämä on seurausta toimista, joita Marimekko on tehnyt niin sanotun harmaaviennin kontrolloimiseksi. Harmaaviennillä tarkoitetaan käytännössä sitä, että Marimekon tuotteita pääsee myyntiin toimijoille, jotka eivät täytä yhtiön jakelumallin kriteereitä. Yhtiön mukaan haaste on tuttu monille kansainvälistyville brändeille. Kontrollitoimia on määrä jatkaa ja niillä arvioidaan olevan selvästi heikentävä vaikutus yhtiön myyntiin ja tulokseen.

– Meille on tärkeää pitää huolta brändi-imagostamme globaalisti, Alahuhta-Kasko kertoo.

Kasvua haetaan erityisesti Aasiasta

Marimekko arvioi sekä tukku- että vähittäismyyntinsä kasvavan tänä vuonna. Kotimarkkina Suomi edustaa noin puolta yhtiön liikevaihdosta, ja myynnin arvioidaan Suomessa nousevan selvästi edellisvuodesta. Liikevaihdon odotetaan kasvavan myös Marimekon toiseksi suurimmalla markkinalla Aasian ja Tyynenmeren alueella.

– Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto. Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä selvästi pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät Aasiassa ovat partneriomisteisia, yhtiö kertoo tiedotteessa.

– Vuonna 2021 tavoitteena on avata arviolta 5-10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekko antoi syyskuussa positiivisen tulosvaroituksen, koska se arvioi koronavirustilanteeseen liittyvän epävarmuuden vähentyneen. Yhtiö odottaa, että vertailukelpoinen liikevoittomarginaali on tänä vuonna viime vuotta korkeampi.

Liisa Kujala

STT

