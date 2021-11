Mellakat jatkuvat Salomoninsaarilla

Tyynenmeren saarivaltiossa Salomoninsaarilla hallintoa vastustavat väkivaltaiset mellakat ovat jatkuneet kolmatta päivää. Saarten pääkaupungissa Honiarassa on sytytetty rakennuksia palamaan.

Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan kaduilla on tuhansia ihmisiä ja osalla on mukanaan kirveitä ja veitsiä.

Australian yleisradio ABC kertoo, että pääkaupunkiin on saapunut australialaispoliisijoukkoja. Lisäjoukkoja on myös saapumassa saarille. Saarien pääministeri Manasseh Sogavare oli ABC:n mukaan pyytänyt apua Australialta.

https://www.abc.net.au/news/2021-11-26/solomon-islands-pm-blames-foreign-powers-for-civil-unrest/100652048

STT