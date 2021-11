Menetyskirjailija Wilbur Smith on kuollut 88-vuotiaana

Kansainväliseen menestykseen noussut kirjailija Wilbur Smith on kuollut 88-vuotiaana, kirjailijan kustantaja kertoo.

Kustantajan tiedotteen mukaan Smith kuoli lauantaina kotonaan Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Smith oli syntynyt vuonna 1933 Pohjois-Rhodesiassa, nykyisessä Sambiassa.

Smith tunnetaan erityisesti Afrikan mantereelle sijoittuvista jännitys- ja seikkailuromaaneistaan. Hänen teoksiaan on suomennettu kymmeniä.

Kirjailijan nettisivujen mukaan hänen teoksiaan on käännetty yli 30 kielelle.

STT

