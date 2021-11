Metso Outotec tuplasi tilausmääränsä ja liikevoittonsa

Kaivos- ja mineraaliteknologiayhtiö Metso Outotec kasvatti tilausmääräänsä yli kaksinkertaiseksi heinä-syyskuussa. Saatujen tilausten määrä nousi ennätysmäiseen 1,65 miljardiin euroon vuodentakaisesta reilusta 800 miljoonasta. Myös liikevoitto yli tuplaantui 107 miljoonaan euroon viime vuoden 51 miljoonasta..

Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia ja ylsi reiluun miljardiin.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon mukaan neljänneksen tulos oli hyvä ja kaikki yhtiön segmentit onnistuivat parantamaan kannattavuuttaan.

Metson ja Outotecin viime vuonna tapahtunut yhdistyminen yhdeksi yhtiöksi on Vauramon mukaan edennyt suunniteltua nopeammin.

– Kuluvaa vuotta on jäljellä vielä muutama kuukausi, mutta jo tässä vaiheessa voin todeta, että olemme erittäin tyytyväisiä integraation etenemiseen sen ensimmäisestä päivästä lähtien ja aiomme saattaa hankkeen päätökseen vuoden lopussa. Tästä eteenpäin keskitymme kasvuun ja asiakkaidemme menestykseen ja jatkamme sisäisiä parannustoimenpiteitä osana normaalia liiketoimintaa, Vauramo sanoo yhtiön tiedotteessa.

Metso Outotec on päivittänyt hiilidioksidipäästötavoitettaan ja pyrkii nyt vähentämään päästöjään 50 prosenttia vuoteen 2024 mennessä ja pääsemään nollapäästöihin vuoteen 2030 mennessä. Aiempi tavoite oli puolittaa päästöt vuoteen 2030.

Nina Törnudd

STT

