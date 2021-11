Miehet säntäsivät ladulle aikataulun mukaan – Iivo Niskanen ja norjalaiset jäivät pois Rukan päätöskilpailusta

Maastohiihdon maailmancupin miesten 15 kilometrin kilpailu on käynnistynyt Rukalla suunnitelmien. Puoli tuntia ennen starttia kokoontunut jury teki päätöksen kilpailun hiihtämisestä, koska pakkanen on sääntöjen sallimissa rajoissa.

Uutistoimisto NTB kertoi pian päätöksen jälkeen, että Norjan mieshiihtäjät jäävät pois kilpailusta. Suomen Hiihtoliitto vahvisti kymmenisen minuuttia ennen starttia, ettei Iivo Niskanen kilpaile tänään. Hän voitti eilen 15 kilometrin perinteisen kilpailun ja oli lähtenyt vapaan takaa-ajokisaan kärkimiehenä.

Naisten 10 kilometrin kilpailun piti alkaa kello 11.20, mutta se lykättiin aluksi puoleen päivään ja sitten alkavaksi 14.45. Jury tekee päätöksen naisten kilpailusta 13.45, koska pakkanen saattaa koventua iltapäivän aikana. Rukalla on pakkasta parikymmentä astetta.

Krista Pärmäkoski oli eilisessä naisten 10 kilometrin perinteisen kilpailussa viides ja Kerttu Niskanen seitsemäs, joten suomalaislähtökohdat olisivat herkulliset.

