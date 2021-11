Mies hakee apua vasta, kun asiat ovat jo pahasti solmussa – avun hakemista estävät häpeä ja opitut miehen mallit

Miehet hakevat kriisissä apua vasta, kun tilanne on kestämätön, kertoo Mieli Suomen Mielenterveys ry tiedotteessa. Mieli ry:n kriisipuhelimeen kerrotaan esimerkiksi tulevan verrattain vähemmän soittoja miehiltä kuin naisilta. Viime vuonna vain noin kolmannes soittajista oli miehiä.

– Moni mies jättää hakematta apua, koska pitäisi ensin tietää itse, miten ongelmat ratkaistaan”, sanoo Mieli ry:n erityisasiantuntija Jukka Valkonen tiedotteessa.

Mieli ry selvittää kyselyn avulla sitä, miten avun hakemisen kynnystä voisi miesten osalta madaltaa. Miesten vuoro -kyselyyn voi vastata verkossa 30. marraskuuta asti. Tähän mennessä kyselyyn on tiedotteen mukaan vastannut yli 500 miestä.

Vastausten perusteella miesten avun hakemista estävät niin häpeä kuin opitut miehen mallitkin. Apu saattaa jäädä hakematta myös sen vuoksi, että ongelmien keskellä sikiää ajatus siitä, että oma tilanne ei ole tarpeeksi vaikea.

Toisaalta ahdistus voi joillain olla myös niin vakavaa, etteivät voimat riitä avun hakemiseen. Toiset taas eivät luota siihen, että heitä osattaisiin kohdata terveydenhuollossa mieslähtöisesti.

Mieli ry:n vastaavan kriisityöntekijän Visa Kuusikallion mukaan moni mies ajattelee myös, ettei osaa sanoa oikeita asioita. Kriisipuhelimessa ja vastaanotolla voi hänen mukaansa kuitenkin kertoa, mitä sillä hetkellä pyörii mielessä ja miten tämä näkyy omassa arjessa.

– Sanoituksia voidaan hakea yhdessä, Kuusikallio sanoo tiedotteessa.

Kolme neljästä itsemurhan tehneestä miehiä

Tiedotteessa alleviivataan myös sitä, kuinka miehet yrittävät itsemurhaa harvemmin kuin naiset, mutta kuolevat siihen naisia useammin. Vuonna 2019 noin kolme neljästä itsemurhan tehneestä oli miehiä.

– Siksi myös masennus on hengenvaarallinen erityisesti miehille, sanoo Valkonen, joka on tutkinut miesten kokemuksia masennuksesta kirjassaan Mies ja masennus.

Pahaan oloon saa apua Kriisipuhelimesta, joka päivystää suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Kriisipuhelin päivystää tiettyinä kellonaikoina myös ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi.

Mieli ry:n anonyymi Miesten vuoro -kysely on toteutettu sekä suomeksi että ruotsiksi.

http://mieli.fi/miestenvuoro

https://mieli.fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin/

Arttu Mäkelä

STT

