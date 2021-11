Ministeri Saarikko kovisteli perussuomalaisia eduskunnan kyselytunnilla – ”Minä aina sanon, että myös tulevat sukupolvet ensin”

Hallituksen ja opposition roolit kääntyivät eduskunnan kyselytunnilla torstaina hetkeksi ylösalaisin, kun valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kovisteli oppositiopuolue perussuomalaisia sen esityksestä polttoaineveron alentamiseksi.

Perussuomalaiset ovat esittäneet 25 prosentin veronalennusta sekä sähkö- että polttoaineveroille. Puolue nosti asian esille kyselytunnilla, missä se vaati hinnanalennuksia autoiluun ja asumiseen.

Valtiovarainministeri Saarikko muistutti vastauksessaan, että esitys polttoaineveron alentamisesta 25 prosentilla on miljardiluokan esitys.

– Kun tekee näin ison poliittisen avauksen (…), olisi vähintäänkin kohtuullista, että kykenisitte tarkemmin erittelemään, mistä tuo raha otettaisiin, Saarikko sanoi.

Vaikka perussuomalaisten ensimmäinen kysymyksen esittäjä Jouni Kotiaho oli kertonut puolueen rahoittavan sähkö- ja polttoaineveron alennukset maahanmuuttoon ja kehitysapuun tehtävillä leikkauksilla, tämä ei tyydyttänyt valtiovarainministeriä. Ministeri penäsi useaan otteeseen perussuomalaisilta tarkkaa selvitystä veronalennuksen rahoittamisesta.

Sähkön verotuksesta puhuttaessa Saarikko muistutti, että sähkön hinta Suomessa on eurooppalaisessa vertailussa yksi alimmista. Saarikko muistutti myös, että hallitus on jo hillinnyt sähkön hinnan nousua muun muassa sähkön siirtohintoja leikkaamalla.

”Tulevat sukupolvet ensin”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan ratkaisu löytyisi ilmastonmuutoksen torjuntaan käytettävistä rahoista. Purra viittasi hallituksen tavoitteeseen, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuonna 2035.

– Jos katsotaan julkisen talouden suunnitelmaa ja siellä kohtaa Hiilineutraali Suomi 2035, niin siihen varatut rahat ovat moninkertaiset verrattuna siihen, mitä tämä perussuomalaisten esittämä 25 prosentin veronalennus sähkön ja liikenteen polttoaineiden verotukseen maksaisi, Purra sanoi.

– Tämä on arvovalinta. Suomalainen ensin vai maailmanparantaminen? Purra kysyi.

Purran vastaus ei Saarikkoa edelleenkään tyydyttänyt.

– Vaikka onkin hallituksen kyselytunti, rohkenen sanoa, että vastaus ei tyydyttänyt, Saarikko sanoi.

– Sanotte, että suomalaiset ensin. Minä aina sanon, että myös tulevat sukupolvet ensin, ja siksi ilmastonmuutosta kannattaa torjua, valtiovarainministeri jatkoi.

”Tekemättömyys on kaikkein kalleinta”

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) suhtautui kriittisesti perussuomalaisten veronalennuspuheisiin.

Lintilä myönsi, että polttoaineiden hinnat ovat tällä hetkellä korkeita, mutta kyseenalaisti näkemyksen, että hintojen korkeus johtuisi keskeisesti verotuksesta.

– Ratkaisevaa on tällä hetkellä öljyn maailmanmarkkinahinta, joka on lähes nelinkertaistunut reilussa vuodessa, Lintilä sanoi.

– Eli siinä ei nyt ihan kaikki tule kyllä hallituksen syyksi, hän jatkoi.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne hämmästeli perussuomalaisten vähättelevää suhtautumista ilmastotoimiin.

– Täytyy vielä kerran vääntää rautalangasta, että sellaista vaihtoehtoa ei ole, että niitä (ilmastotoimia) ei tehtäisi. Se on kaikkein kalleinta, ja sen tietävät taloustieteilijät, sen tietää elinkeinoelämä, ja sen tietää hallitus, mutta tuntuu, että oppositio ei sitä vieläkään ole ymmärtänyt, Harjanne sanoi.

Tuomas Savonen

STT

