Miro Aaltonen on aina varma tärppi Leijoniin – ”Keskityn enemmän päivittäiseen tekemiseen kuin mietin olympiavalintoja”

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen valmennusjohdolle voi heittää vinkiksi, että jos haluaa Helsingin marraskuisessa EHT-kotiturnauksessa tehoja, varma valinta miehistöön on KHL:n Vitjaz Podolskissa pelaava hyökkääjä Miro Aaltonen.

Joensuusta Jokipojista maailmalle rynnistänyt Aaltonen teki torstaina Leijonien avausottelussa Venäjää vastaan maalin ja syötti loput kaksi. Suomen 3-0-voitto pohjustui Aaltosen väsäämiin klap-klap-osumiin. Harvoin näkee, että Suomi nöyryyttää juuri Venäjää yhtä kauniilla maaleilla.

Aaltonen aloitti Leijonien kolmosketjun keskushyökkääjänä. Hänen täsmäsyöttönsä ylivoimapelissä Harri Pesosen viimeistelemään 1-0-maaliin oli majesteetillinen. Samaa luokkaa oli Aaltosen itsensä edelleen ylivoimalla suoraan Sami Vatasen syötöstä laukoma 2-0-osuma.

– Pelasimme ehjän 60-minuuttisen. Oli mukava pukea pitkästä aikaa Leijona-paita päälle, Aaltonen muistelee Venäjä-peliä.

Rajatapaus Joensuusta

Miro Aaltonen ei ole Leijonissa sattumaonnistuja. Kauden 2019-20 KHL:ssä Vitjaz Podolskissa ja Pietarin SKA:ssa kiekkoillut hyökkääjä tehoili tuolloin Suomen maajoukkueessa kauden neljässä ottelussa muhkeasti 3+2 pistettä.

Marraskuussa 2016 Aaltonen iski A-maajoukkuedebytanttina Suomen ainoan maalin 1-5-tappioon Helsingin kotiturnauksessa päättyneessä ottelussa Venäjää vastaan.

– Miro on ollut aina lahjakas, ja hänellä on hyvä pelikäsitys, Suomen tuolloinen päävalmentaja Lauri Marjamäki kehaisi Aaltosta.

Venäjän-rajan tuntumassa Joensuussa syntynyt Aaltonen on rajatapaus paitsi maantieteellisesti, myös sikäli, että Euroopassa pelaavana hänellä on rajallinen mahdollisuus yltää NHL-kiekkoilijoiden valtaamaan Leijonien olympiajoukkueeseen ensi vuoden Pekingin-turnaukseen.

– Keskityn enemmän päivittäiseen tekemiseen kuin mietin olympiavalintoja, Aaltonen kuittaa.

”Päivä kerrallaan”

Aaltosen asuinpaikka Podolsk on Moskovan esikaupunki noin 35 kilometrin päässä suurkaupungista. Metropolin kupeessa aikaa matkantekoon kertyy päivittäisestä tilanteesta riippuen kosolti.

– Yksi-kaksi tuntia siihen menee aikaa, Aaltonen kertoo.

Hänen suomalaiset joukkuetoverinsa ovat puolustaja Valtteri Kemiläinen ja hyökkääjä Niko Ojamäki.

– Viihdyn Podolskissa, sillä meillä on joukkueessa hyvä ulkomaalaisporukka, kehuu Aaltonen, jonka ketjukaverit Vitjazissa ovat Ojamäki ja viime kauden Suomen mestarista Rauman Lukosta tuttu kanadalaislähtöinen Daniel Audette.

Viidettä kauttaan KHL:ssä pelaava Aaltonen, 28, on venäläisvetoisessa kiekkoliigassa jo konkari. Hänen sopimuksensa Vitjaz Podolskin kanssa on katkolla ensi keväänä.

– En ole tehnyt tulevaisuudesta suunnitelmia. Mennään päivä kerrallaan, Aaltonen kuvailee.

Suomi kohtaa EHT-kotiturnauksessaan lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.

Reima Rautiainen

STT

