Monet pienyrittäjät ovat kauhuissaan työmarkkinatuen lakkaamisesta – ”En saa käytännössä mistään rahaa”

Koronasta kärsivien yrittäjien työmarkkinatuki lakkaa kuun vaihteessa. Monet pienyrittäjät ovat kauhuissaan tilanteesta, sillä työmarkkinatuki on ollut heidän lähes ainoa tulonlähteensä kriisin aikana.

Uusi virusmuunnos uhkaa pitkittää kriisiä, eikä koronapassistakaan ole apua kaikilla aloilla.

Pyöräilymatkoja ulkomaisille turisteille myyvän Veranaturan yrittäjä Anne-Mari Paukku kertoo, että hän ei saa käytännössä mistään rahaa, kun työmarkkinatuki loppuu. Hän toivoo hallitukselta pikaisia toimia asiassa.

– Hallituksen pitäisi nyt päättää työttömyysturvan jatkamisesta, Paukku painottaa.

Hänen yrityksellään ei ole käytännössä lainkaan yritystoimintaa, koska tulos tulee lähes kokonaan ulkomaisista matkailijoista. Hän korostaa, että yksinyrittäjän työmarkkinatuki on ollut hänelle todella merkittävä asia.

– Näyttää siltä, ettei matkailuala, ainakaan minun sektorini, lähtisi moneen vuoteen nousuun siinä mittakaavassa, että siitä saisi tienestit, Paukku arvioi.

Myös Suomen Yrittäjien toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi kertoo, että tietyillä aloilla yrittäjien on todella vaikeata jatkaa toimintaa, koska kysyntä ei ole palautumassa ennalleen.

– Heille se on tosi vaikea paikka, kun koronatilanne näyttää taas aika huolestuttavalta ja liikkeellä on uusi eteläafrikkalainen muunnos, Hämeenniemi arvioi.

Hän toivoo, että hallitus reagoisi tilanteeseen ja jatkaisi yrittäjien koronatukia.

– Jos koronakriisi menee huonompaan suuntaan tästä, niin kyllä minun mielestäni asiaa pitää tarkastella uudemman kerran.

Hallitus seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoo, että hallitus seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä myös yritysten näkökulmasta.

– Koronapassi varmasti helpottaa sitä, että normaalia toimintaa voidaan jatkaa, Haatainen arvioi.

Hän huomauttaa, että yrittäjien työmarkkinatuki säädettiin määräaikaiseksi kuten kaikki muutkin poikkeukset työttömyysturvaan.

– Nämä ovat väliaikaisia toimia, ja hallitus on linjannut, että ne ovat voimassa marraskuun loppuun saakka.

Yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea tänä vuonna 33,78 euroa jokaista arkipäivää kohti, eli runsaat 700 euroa kuukaudessa. Tuki on veronalaista tuloa, joten monilla tuki on nettona rapiat 500 euroa.

Edellytyksenä on, että yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Lokakuuhun saakka työmarkkinatukea on saanut Kelan mukaan lähes 50 000 yrittäjää. Työmarkkinatukea on jatkettu koronan aikana kolme kuukautta kerrallaan.

Kun määräaikainen työmarkkinatuki loppuu, yrittäjä voi saada työttömyysturvaa vain lopettamalla yritystoimintansa.

Käytännössä elettävä puolison palkkatuloilla

Paukku kertoo ansainneensa vähäisiä lisätuloja lypsämällä luomulampaita viime kesänä. Hän opiskelee parhaillaan toista alaa Turun ammattikorkeakoulussa. Hän ei saa opintotukea niin sanottuna polkuopiskelijana.

– Tipuin johonkin väliin, enkä saa mitään etuuksia tai tukea.

Kotitalouden tulot putoavat edelleen, kun yksinyrittäjän työmarkkinatuki lakkaa. Käytännössä Paukun on elettävä puolison palkkatuloilla, mikä on hyvin yleistä yksinyrittäjien keskuudessa.

Polkuopinnot tarkoittavat avoimessa ammattikorkeakoulussa käytäviä opintoja, jotka eivät johda suoraan tutkintoon. Polkuopiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen.

Konkurssien lisääntyminen vaarana kriisin pitkittyessä

Hämeenniemen mukaan esimerkiksi matkatoimistoalalla eivät pienyrittäjät ole puoleentoista vuoteen myyneet matkoja ulkomaille lähes lainkaan. Alan pienyrittäjillä toiminnan supistuminen on hyvin lähellä sataa prosenttia.

Kotimaan matkailussa kesä oli hyvä, mutta se ei kata kuin osan ulkomaisten matkailijoiden menetyksestä. Tapahtuma- ja kulttuurialat ovat olleet myös suuria menettäjiä.

– Jos tilanne jatkuu ja koronakriisi pitkittyy, on suuri vaara, että konkursseja tulee enemmän kuin tähän saakka, Hämeenniemi varoittaa.

Tähän saakka konkurssiaallolta on vältytty. Hämeenniemen mukaan on äärimmäisen tärkeätä, että yritykset ovat pysyneet pystyssä. Jos koronakriisi kuitenkin jatkuu, pitää varautua, että konkurssit ovat oikea uhka.

Yrittäjillä on joillakin aloilla paljon töitä

Hämeenniemen mukaan lähikuukaudet näyttävät sen, ovatko koronapassit toimiva ratkaisu. Monella alalla ne voivat näytellä tärkeätä roolia toiminnan elpymisessä suurista koronatartuntaluvuista huolimatta. Jos koronapassit toimivat, tukitoimia ei näillä aloilla enää tarvita.

Hämeenniemi huomauttaa myös, että on olemassa aloja, joita korona ei ole runnellut lainkaan. Monet niistä liittyvät sisustamiseen.

– Olen kuullut esimerkiksi ompelualalla olevilta yrittäjiltä, että töitä on ollut hyvinkin paljon, jopa enemmän kuin ennen koronaa.

Antti Autio

STT

