Moskovan nuorisosirkuksesta ei löytynyt tällä kertaa kesyttäjää Leijonille – Suomi aloitti miesten EHT-turnauksen voitolla Venäjästä

Olympia- ja MM-kilpailuja varten näyttöjä antavat Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajat esiintyivät edukseen torstai-iltana, kun Leijonat kukisti EHT-turnauksen avausottelussa Venäjän maalein 3-0.

Konkaripitoisella joukkueella Helsingissä pelaava Suomi ratkaisi ottelun toisen erän ylivoimamaaleillaan, kun puolustaja Sami Vatanen ruokki ensin Harri Pesosen ja sitten Miro Aaltosen maalinälkää. Onnistujiin lukeutui myös maalivahti Juho Olkinuora.

– Meillä oli alusta asti hyvä energia, pelattiin nälkäistä ja tylyä lätkää. Jos jotain voisi toivoa lisää, niin maalinteon tehokkuutta. Maalipaikkoja olisi ollut enempäänkin, ruoti päävalmentaja Jukka Jalonen TV5:n haastattelussa.

– Tykkäsin ilmeestämme ja kamppailuhalukkuudesta. Tultiin hyvin tähän turnaukseen mukaan, Jalonen sanoi.

Leijonajoukkue ei antanut viime vuoden vahingon toistua. Venäjä vieraili myös tuolloin Helsingissä nuorella joukkueella ja tomutti unisia Leijonia 6-2. Suomen miehistö koostui kotimaan liigapelaajista, mutta nyt pelaajistossa on roima annos NHL-kokemusta Valtteri Filppulan ja Vatasen mukana.

Sveitsissä nykyisin pelaavien Filppulan ja Vatasen lisäksi joukkue on kasattu pääosin muistakin Euroopan huippusarjoista KHL:stä ja Ruotsin SHL:stä. Kotimaan liigamiehiäkin on mahtunut joukkoon, mutta neljä heistä seurasi torstain ottelun katsomosta seuranaan reilut 8 000 muuta katsojaa.

Maalirautojen kolina jäi avauserään

Jo avauserässä Suomi sai paikkansa ylivoimalla, kun esimerkiksi Niko Ojamäki kolisteli maalirautoja. Myös Aaltonen ja Veli-Matti Savinainen olivat sähäköitä.

Venäjän pelaajat totuttelivat erän alun lännen valoihin, mutta pääsivät hiljalleen mukaan peliin. Suomen maalilla Olkinuora hoiti työnsä.

Toisessa erässä Pesonen yllätti punapaitojen maalivahti Dmitri Shugajevin. Pirteästi pelannut Aaltonen ja siniviivapelote Vatanen nappasivat syöttöpisteet.

Venäläisten kurittomuus kostautui toisenkin kerran, kun Aaltonen rokotti ylivoimalla Vatasen syötöstä.

Kolmannessa erässä Venäjän Ivan Zintshenko hölmöili 5+20 minuutin rangaistuksen, josta seuranneen ylivoiman aikana Filppula paketoi pelin Aaltosen ja Iiro Pakarisen esityön jälkeen.

– Meillä on sen verran taitoa ylivoimaviisikoissa, että kumi liikkuu. Parhaimmillaan ylivoima oli todella hyvää, kehui Jalonen.

Suomi jatkaa pelejään lauantaina, jolloin vastassa on Tshekki. EHT-turnaus huipentuu sunnuntaina Suomen ja Ruotsin otteluun.

Petteri Ikonen

STT

