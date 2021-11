Ähtärin eläinpuiston pandoja uhkaa palautus Kiinaan – Toimitusjohtaja: ”Vaihtoehto on olemassa, mikäli emme saa talouttamme tasapainoon”

Ähtärin eläinpuiston pandoja Lumia ja Pyryä uhkaa palautus Kiinaan mahdollisesti jo vuodenvaihteen jälkeen, mikäli puisto ei saa taloudellista tukea.

Eläintarhan toimitusjohtaja Arja Väliaho kertoo STT:lle, tilanne on selvityksen alla.

– Tämä vaihtoehto on olemassa, mikäli emme saa talouttamme tasapainoon, Väliaho kertoo STT:lle sähköpostitse.

Väliahon mukaan Ähtärin eläinpuisto on saamassa vain 200 000 euroa valtion lupaamasta 1,5 miljoonan tukisummasta.

– Tuntuu pahalta, että olemme jääneet kovin yksin, Väliaho kertoo.

– Kun tähän takaiskuun lisää koronan tuoman syvän lommon ja koko puiston määräaikaisen ovien sulkemisen, on selvää, että on vastuullista pyrkiä ratkaisemaan tämä vaikea yhtälö tavalla tai toisella.

Osana säästötoimenpiteitä eläinpuistossa on käynnistetty yt-neuvottelut.

Lumi ja Pyry viihtyvät Ähtärissä hyvin

Eläinpuisto on pyytänyt Suomi-Kiina kauppayhdistyksen jäsenyrityksiltä taloudellista tukea, jotta pandojen suojeluohjelman toteutumista voitaisiin jatkaa Suomessa.

Mikäli eläinpuisto ei saa taloudellista tukea, vaihtoehdoksi jää pandojen palauttaminen.

Väliahon mukaan olisi äärimmäisen murheellista, mikäli Lumi ja Pyry jouduttaisiin palauttamaan Kiinaan.

– Pandakaksikko viihtyy meillä hyvin. Totta kai toivomme, että pandat nähtäisiin Suomen yhteisenä asiana ja ulkosuhteiden lujittajana.

Lumi ja Pyry saapuivat Suomeen vuonna 2018. Pandakaksikko on Ähtärissä 15 vuoden vuokrasopimuksella.

Pandojen palauttamista väläytelty ennenkin

Pandojen mahdollisesta palauttamisesta kertoi ensimmäiseksi MTV:n uutiset.

MTV:n uutisten näkemän sähköpostiviestin mukaan eläinpuiston taloudellinen tilanne on pandojen laadukkaan ylläpitämisen takaamiseksi vakavasti uhattuna.

Ähtärin eläinpuiston lähettämässä viestissä sanotaan, että ilman tukitoimia näyttää väistämättömältä, että pandat joudutaan palauttamaan Kiinaan ”hyvin pian, jo vuodenvaihteen jälkeen”.

Eläinpuistolla on jo pidempään ollut taloudellisia vaikeuksia. Pandojen palauttaminen oli viimeksi otsikoissa kesällä 2020.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ahtarin-elainpuisto-varoittaa-pandoja-uhkaa-palautus-kiinaan-jo-vuodenvaihteen-jalkeen-mtv-sai-haltuunsa-sahkopostin/8281900#gs.ezp35q

Anniina Korpela

STT

