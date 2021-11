Mulhouse, sul voitto? LP Salo aloittaa Mestarien liigan Itä-Ranskassa

Maanantaina Itä-Ranskaan Mulhouseen matkustanut LP Salo aloittaa tiistaina kolmannen kautensa lentopallon naisten Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Varhain maanantaiaamuna matkaan lähtenyt joukkue lensi Helsinki-Vantaalta Sveitsin Zürichiin, josta reilun sadan kilometrin bussimatka 110 000 asukkaan Mulhouseen.

– Matkan suurin ruuhka oli Helsinki-Vantaan turvatarkastuksessa, LP Salon päävalmentaja Tomi Lemminkäinen kertoi ennen maanantai-illan pelipalaveria.

Mulhouse on Ranskan hallitseva mestari, joka on voittanut tällä kaudella kymmenestä ottelustaan yhdeksän. Ainoa tappio on tullut kärkijoukkue Le Cannetille.

LP Salo (kotimaassa LP Viesti) taas on voittanut Suomen Mestaruusliigassa 14 ottelustaan 13 ja on 12 ottelun voittoputkessa. Voidaan siis puhua, että vastakkain ovat maansa pääsarjojen huippujoukkueet.

Mulhousen joukkueen ydinnelikko on hakkuri Kimberly Drewniok (Saksa), yleispelaajat Amanda Coneo (Kolumbia) ja Anna Haak (Ruotsi) sekä passari Pia Kästner (Saksa).

Mielenkiintoisin pelaaja on eittämättä Anna Haak, jonka pikkusisko Isabelle on yksi maailman parhaista hakkureista. Isabelle Haak edustaa istanbulilaista Vakifbankia, joka on samassa lohkossa Mulhousen ja LP Salon kanssa.

25-vuotias Anna Haak pelaa toista kauttaan Mulhousessa.

– Haak on ollut ailahteleva. Hän on ollut joissain otteluissa todella hyvä ja joissain hänet on otettu vaihtoon, Lemminkäinen tietää.

Suurin huomio onkin 177-senttisessä pomppukoneessa Coneossa, joka on Mulhousen selkeä ykköshyökkääjä. Coneo on valittu kahdesti Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen tähdistöön.

Passari Kästner taas on pelannut ennen Mulhouseen siirtymistä salolaisen Roosa Koskelon kanssa Stuttgartissa.

– Pitää laittaa ”Roselle” vielä viestiä, Lemminkäinen suunnitteli.

Toinen viesti lähtee Suvi Kokkoselle, joka pelaa Ranskan liigaa Nantesissa. Kokkonen takoi viikonloppuna 30 pistettä, kun Nantes kaatoi liigakärki Le Cannetin 3–2.

LP Salon ennakkotiedot eivät kuitenkaan ole Koskelon ja Kokkosen viestien varassa. Tilastomies Petri Virtanen on saanut kaivettua ison kasan Mulhousen tämän kauden otteluita.

– Emme ole koskaan aiemmin saaneet näin paljoa materiaalia vastustajasta, Lemminkäinen paljasti.

Illan ottelu pelataan vuonna 1958 rakennetussa Palais des Sportsissa, johon mahtuu 3 700 katsojaa. LP Salo otti ensituntuman halliin maanantai-iltana.

Euroopan maiden huippuliigat voidaan jakaa kahteen lokeroon. Parhaassa lokerossa ovat Turkki, Venäjä ja Italia ja toiseksi parhaassa lokerossa Saksa, Puola ja Ranska. Suomi on kolmannessa tai neljännessä lokerossa.

LP Salon ja Mulhousen suurin ero on luonnollisesti joukkueen budjeteissa. Karkeasti arvioituna LP Salon budjetti on vain kymmenesosa Mulhousen budjetista.

Toinen suuri ero on joukkueen rakenteessa. LP Salon 14 pelaajasta kaksi on ulkomaalaisia, Mulhousen kokoonpano on päinvastainen: kaksi ranskalaista ja 12 ulkomaalaista.

Kentällä ero ei ole kymmenkertainen.

– Jos kohtaisimme Ranskan liigan jokaisen joukkueen, niin olisimme luultavasti sijoilla 6.–8. Yksittäisessä pelissä voimme voittaa siitä sarjasta kenet tahansa, Lemminkäinen vakuuttaa.

Mulhouse onkin ennakkoon juuri se joukkue, jolta LP Salo voi saada erä- ja jopa otteluvoiton. Lohkon muista joukkueista VakifBank lienee maailman ykkösjoukkue ja Italian liigassa kolmantena oleva Monza myös äärimmäisen laadukas joukkue.

LP Salo on jäänyt edellisillä kausilla ilman otteluvoittoa Mestarien liigan lohkovaiheessa. Samoin kävi Hämeenlinnalle kaudella 2018–2019. Miesten puolella Vammalan Lentopallo otti kaudella 2017–2018 toistaiseksi ainoan suomalaisvoiton lohkovaiheessa, kun joukkue kaatoi kreikkalaisen PAOK Thessalonikin.

Lähimpänä LP Salo on ollut voittoa tammikuussa 2015, jolloin sillä oli ottelupallo italialaista Busto Arsiziota vastaan Salohallissa.

Naisten Mestarien liigaa: Mulhouse–LP Salo Palais des Sportsissa tiistaina kello 20 Suomen aikaa. Yle Areena esittää ottelun suorana, TV2 jälkilähetyksenä kello 22.05.

Mestarien liiga on paras mahdollinen näyttöpaikka

Mestarien liiga on paras mahdollinen näyttöpaikka nuorille pelaajille, joiden tavoitteena on pelata tulevaisuudessa ulkomailla. Yksi tällainen pelaaja on 23-vuotias hakkuri Iina Andrikopoulou, joka on pelannut tänä syksynä uransa parasta lentopalloa.

– Ennemmin niin, että koko joukkue on pelannut sellaisella tasolla, että siinä on ollut kiva pelata mukana, Andrikopoulou tarkensi matkalla kohti iltatreenejä.

– Jos Iina onnistuu näissä peleissä samalla tavalla kuin Mestaruusliigassa, niin varmasti kiinnostus herää, päävalmentaja Tomi Lemminkäinen uskoo.

Lemminkäinen antaa esimerkiksi ukrainalaissalolaisen Lena Lymareva-Flinkin, joka iski seitsemän vuotta sitten LP Salon paidassa 28 pistettä Busto Arsiziota vastaan. Sen jälkeen hän on tehnyt pitkän uran ulkomailla, parhaillaan Ranskan liigassa.

Andrikopoulou oli mukana viime elokuussa EM-kisajoukkueessa. Arvokisakokemuksesta on apua myös Mestarien liigassa.

– Henkisellä puolella se auttaa varmasti. Näissä peleissä on kuitenkin niin erilainen lataus.

Naisten mestarien liigan alkulohkot:

A-lohko: Lokomotiv Kaliningrad (Venäjä), Rzeszow (Puola), Dresdner SC (Saksa), Dnipro (Ukraina)

B-lohko: Vakifbank (Turkki), Mulhouse (Ranska), LP Salo, Monza (Italia)

C-lohko: Novara (Italia), Dinamo Moskova (Venäjä), Dukla Liberec (Tshekki), THY Istanbul (Turkki)

D-lohko: Fenerbahce (Turkki), Beziers (Ranska), Maritza Plovdiv (Bulgaria), Ak Bars Kazan (Venäjä)

E-lohko: Conegliano (Italia), Chemik Police (Puola), Nyiregyhaza (Unkari), ZOK UB (Serbia)

Alkulohkojen voittajat ja kolme parasta kakkosta puolivälieriin.

Viime kevään finaalissa Conegliano voitti Vakifbankin erin 3–2.

LP Viestin otteluohjelma alkulohkossa:

ti 23.11. Mulhouse–LP Salo

to 9.12. LP Salo–Vakifbank

ti 21.12. Monza–LP Salo

to 20.1. Vakifbank–LP Salo

to 3.2. LP Salo–Mulhouse

ti 15.2. LP Salo–Monza