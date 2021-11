Muutostrendit imaisivat salolaiskonepajan hurjaan kasvuun – työkoneiden ”polvet” menevät kaupaksi ennätystahtia

Salolainen Jame-Shaft on ottanut kevään 2020 koronakuopan jälkeen kasvupyrähdyksen, jollaista ei ole yrityksessä aiemmin nähty.

Toimitusjohtaja Mika Tuunainen esittelee numeroita. Heinä–kesäkuun kattavalle tilikaudelle oli viime tilikaudella budjetoitu 17 miljoonan euron liikevaihto. Toteuma oli 20,2 miljoonaa euroa.

Nyt käynnissä olevalle tilikaudelle tavoite on nostettu 26 miljoonaan euroon.

– Emme ole vain palanneet koronaa edeltäneisiin lukuihin vaan menneet reippaasti yli, sanoo Tuunainen.

Yrityksen tilauskannan arvo on noussut koronakuopan jälkeen 200 prosenttia. Koska komponenttipula ravistelee tällä hetkellä koko maailmaa, Tuunainen arvioi tilauskannan pitkän aikavälin kasvun jäävän hieman maltillisemmaksi.

– Moni tilaa nyt varastoon, mikä on pois tulevista tilauksista.

Jame-Shaft valmistaa ammattikielellä sanottuna tappiholkkipareja. Ne ovat teräksestä tehtyjä komponentteja, joita käytetään erilaisten työkoneiden nivelkohdissa.

– Olen verrannut osaa ihmisen polviniveleen, sanoo Tuunainen.

Nivelkohtien tappiholkkipareilta vaaditaan erityisen kestävää laatua niihin kohdistuvan kovan rasituksen vuoksi. Raaka-aineeksi käy vain tietynlainen teräs, ja pintakäsittelyn pitää olla juuri oikea. Jame-Shaft tekee myös pintakäsittelyn itse, mikä erottaa sen monista kilpailijoista.

Yritys toimii hyvin kapealla sektorilla, mutta se on onnistunut saamaan asiakkaakseen merkittäviä toimijoita. Tuunainen ei puhu mielellään asiakkaista nimillä, mutta esimerkiksi maailman suurimmat metsäkonevalmistajat ovat yrityksen asiakkaita.

Holkkipareja lähtee Salosta myös kaivos-, maanrakennus- ja nostokonevalmistajien tehtaille. Viennin osuus on noin 40 prosenttia.

Monet muutostrendit avittavat tällä hetkellä Jame-Shaftin kasvua.

Toimitusjohtaja Tuunainen käy läpi ympäri maailmaa käynnissä olevaa muutosta: Muovin käyttöä pyritään vähentämään ja sitä korvataan sellulla, mikä näkyy metsäkonepuolella. Elektroniikkateollisuus ja kovassa kasvussa oleva sähköautoteollisuus tarvitsevat malmeja, mikä näkyy kaivoskonepuolella. Erilaiset infrahankkeet nostavat päätään ympäri maailmaa, mikä näkyy maanrakennuslaitteissa. Moni Jame-Shaftin asiakas on kasvussa.

Tietysti kyse on myös tuotteesta ja etenkin sen laadusta. Yritys on esimerkiksi tänä syksynä saanut uuden asiakkaan Saksasta – kolmen vuoden keskustelujen jälkeen.

– Meidän komponenttimme olivat heillä kaksi vuotta kenttätesteissä.

Jame-Shaftin työntekijämäärä on kasvanut tänä vuonna vauhdilla: työntekijöitä on tällä hetkellä 112. Se on 37 enemmän kuin vuoden alussa.

Konepajat ovat kärsineet jo kymmenen vuotta ammattilaispulasta. Miten yksi yritys onnistuu haalimaan 37 uutta työntekijää alle vuodessa?

– Olemme tehneet hirvittäviä rekrytointiponnisteluja, sanoo Tuunainen.

Onnistuminen on vaatinut myös yhden ison muutoksen: ammattilaisten sijaan Jame-Shaft on ryhtynyt rekrytoimaan asennetta. Tuunainen arvioi, että 37 uudesta työntekijästä 30 on sellaisia, jotka eivät ole koskaan aiemmin edes käyneet konepajassa.

– Puhumme Jame-polusta. Meillä on paljon erilaisia tehtäviä, ja yritämme löytää jokaiselle juuri oikean tehtävän.

Yksi tärkeä rekrytointiväylä on ammatillinen koulutus.

– Tavoitteena on, että saisimme tänä syksynä oman luokan, joka opiskelisi teoriaa koulussa ja meillä käytäntöä. Totta kai tarjoamme tätä myös vanhoille työntekijöillemme, jos joku haluaa opiskella lisää teoriaa.

Ennätyksellinen kasvu on vaatinut yritykseltä myös ennätyksellisiä investointeja. Yritys käyttää tämän syksyn ja ensi kesän välisenä aikana kuusi miljoonaa euroa uusiin koneisiin.

– Tämä on toimialana enemmän kuin raskas, kun puhutaan investoinneista. Ei riitä, että hankimme työntekijöille uusia läppäreitä.

Kuluvan syksyn kolmannen uuden laitteen asennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Uusi CNC-automaattisorvi sorvaa terästangosta tappeja. Mika Tuunainen ei pidä sanonnasta, jonka mukaan robotit vievät ihmisten työt.

– Ne tuovat työt, hän sanoo.

Lisätyö ja -työntekijät tarkoittavat tuotannon jatkuvia uudelleenjärjestelyjä, jotta tuotanto pysyisi kasvaneen tilauskannan perässä.

Tuotannonsuunnittelija Marko Saarinen kertoo, että monenlaista on kokeiltu. Joitain tuotteita on esimerkiksi ryhdytty tekemään kokonaan eri tavalla kuin aiemmin.

– Tyypillisiä keinoja ovat myös ylityöt ja vuorojärjestelyt, mutta niille on rajansa.

Tuotantomäärien nostamista on pohdittu yhdessä työntekijöiden kanssa. Viikonloppuihin ja öihin on saatu lisää konetunteja, kun koneita valvomaan on laitettu videokamerat.

– Näin työntekijä voi katsoa kotona kännykästä, onko kaikki kunnossa. Useimmissa koneissa on nyt kamerat, sanoo Saarinen.

– Kun uusi kone maksaa puoli miljoonaa euroa, ei ole mahdollista, että se toimii vain kahdeksan tuntia päivässä, lisää toimitusjohtaja Tuunainen.