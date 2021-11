Mysteerimies Iivo Niskanen pyrkii Rukalla hyville jengoille

Kotimaan kilpaladuilla on kuhissut pian kuukauden, mutta suomalaisen mieshiihdon ykkösnimi Iivo Niskanen on pitänyt iskukykynsä miltei piilossa ennen maailmancupin avausta.

Rukalla riittää arvuuttelua, mutta myös odotuksia. Lauantain 15 kilometrin perinteinen väliaikalähdöllä on hänen mielimatkansa, eikä sunnuntain 15 kilometrin vapaan takaa-ajokaan ole hassumpi kilpailu.

– Ilman muuta nämä ovat aina hyviä kisoja, ja kausi on lähtenyt täällä monesti hyvin käyntiin. Olen ollut monesti sijoilla 1-6 ja toivottavasti nytkin, uransa viidestä maailmancupin voitosta peräti kolme Rukalla ottanut Niskanen kertoi torstaina.

Hän on lauantaina yksi suurimmista ennakkosuosikeista, mutta silti arvoitus. Niskanen saapui torstaina haastattelualueelle urheilijoista viimeisenä kuin lisäten salaperäisyyttä.

– Harjoituskausi oli stabiili ja harjoituskausi siinä kuin muutkin.

Niskanen väläytti virettään Oloksella vajaat kaksi viikkoa sitten ja voitti 15 kilometrin perinteisen sekä vapaan kilpailut. Venäläisseura Oloksella kelpasi kotimaista paremmin myös viime viikonloppuna, kun Taivalkoskella olisi ollut Suomen cupin kilpailut.

– Olos on ollut aina toimiva konsepti, Niskanen sanoi ja perusteli ratkaisuaan myös lumitilanteella.

Osviittaa ennen olympialaisia

Niskanen voitti pariviestin olympiakullan 2014 Sami Jauhojärven kanssa. Neljä vuotta myöhemmin hän voitti 50 kilometrin olympiakultaa. MM-kilpailuissa 2017 Niskanen saavutti pariviestin pronssin Jauhojärven kanssa ja 15 kilometrin maailmanmestaruuden.

Vielä 2019 Niskanen ylsi 15 kilometrin MM-pronssille, mutta kolmien peräkkäisten arvokilpailujen mitalisarja katkesi viime talvena Oberstdorfin MM-laduilla.

Niskanen on saavuttanut kaikki arvokilpailumitalinsa ja maailmancupin voittonsa perinteisellä.

– Päätreenit teen perinteisellä, mutta vapaankin eteen olen tehnyt työtä monta vuotta. Peruskapasiteetti vapaalla on parantunut. Olympialaisissa päämatka on 15 kilometriä perinteisellä. Sitä kohti teen töitä, Niskanen viittasi tuleviin Pekingin-kisoihin.

Painotuksen ollessa normaalimatkoilla Niskanen jättää perjantain sprintin väliin.

– Vaikka treenimäärät ovat olleet kovat, ei se tarkoita sitä, etteikö kisoissa voisi pärjätä. Toivottavasti kausi lähtee hyvillä jengoilla käyntiin. Aina haluaa pärjätä, kun lähtee viivalle, mutta tavoite on kaikilla olympialaisissa. Kisat ennen niitä antavat osviittaa, missä mennään.

– Kisojen kautta meno toivottavasti petraantuu ja pääsee kiinni normaaliin viikkorytmiin.

Höyryt on päästetty

Niskasen isosisko Kerttu Niskanen kilpaili myös Oloksella ja hävisi vapaan kympillä Krista Pärmäkoskelle 9,6 sekuntia. Taivalkosken perinteisen ysillä Niskanen hävisi 7,4 sekuntia.

– Oli hyvä päästää höyryjä pois, kun pääsin hiihtämään numerolappu rinnassa, viime kaudella pohjeluun murtuman kärsinyt Niskanen jutteli.

– Olemme Kristan kanssa molemmat hyvässä alkukauden vireessä. Kertoo siitä, että kartalla ollaan. Vaikea sanoa, mikä on vauhti muihin nähden tai sanoa sijoitustavoitteita, kun olen nähnyt vain venäläisten ja saksalaisten vauhdin.

Pärmäkoski aloittaa Rukalla sprintillä, mutta Niskanen satsaa viikonlopun kympin kilpailuihin.

– Laitetaan kaikki munat yhteen koriin. Rento ja hyvä avaus on tavoitteena. Liian kaukana kärjestä ei tarvitsisi olla, Niskanen painotti.

Petteri Ikonen

STT

