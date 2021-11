Naisleijonat törmäilivät Luulajan pelissä – toinen saapui maajoukkueen mukaan jalka paketissa

Tilanne on yllättävä, kun Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen ja Luulajan avainpelaajiin lukeutuvat Petra Nieminen ja Ronja Savolainen saapuvat haastattelualueelle. Nieminen kävelee paikalle omin jaloin, mutta Savolainen tarvitsee avuksi kyynärsauvat. Hänen toinen jalkansa on paketoitu muoviseen tukikenkään, joka pitää koiven oikeassa asennossa.

Tilanne vaatii avaamista.

– Tässähän tämä jalka on sievässä monossa. Tapahtui pieni ”äksidentti” seurajoukkueen pelissä, Savolainen osoitteli jalkaansa.

”Syyllinen” tapaukseen seisoi puolustajan vieressä.

– Tuli pieni yhteentörmäys Petran kanssa. Onhan tässä jo pari viikkoa kulunut, Savolainen jutteli.

Ennen tiistain harjoituksia Nieminenkin pystyi jo naureskelemaan tapaukselle, josta Savolainen ei vierittänyt syytä hyökkääjän niskoille.

Maajoukkue tämän viikon Kanada-otteluihin julkaistiin viime viikon maanantaina, mutta Savolainen ei ehtinyt toipua peleihin mennessä. Hän lähti vain haistelemaan maajoukkuetunnelmia.

– Kyllä, mutta saan hyvää kuntoutusta ja kuntoutusohjeita fysiolta. Niiden takia tulin tänne, mutta on myös mukavaa olla maajoukkueen mukana, Savolainen painotti.

Niemiselle kuuluu parempaa.

– Olen hyvässä pelikunnossa ja on kiva päästä pelaamaan maajoukkueessa.

Ei vain laidan kautta

Nieminen, 22, ja Savolainen, 23, ovat edelleen nuoria, mutta maajoukkueesta heillä on jo paljon kokemusta. He pelasivat Pyeongchangin olympialaisten pronssijoukkueessa 2018 ja ovat moninkertaisia MM-mitalisteja. Vuonna 2019 he saavuttivat hopeaa MM-kotikisoissa Espoossa.

Tämän kauden alussa Naisleijonat vei pronssin Kanadassa pelatuissa MM-kilpailuissa, mutta kauden suurin tavoite odottaa Pekingin olympiajäillä helmikuussa. Siksi Kanada vierailee tällä viikolla Helsingissä ja Turussa. Suomi opettelee kovuutta hallitsevaa maailmanmestaria vastaan, ja Kanada saa Suomesta hyvän harjoitusvastuksen.

– Oman pään lähdöt ovat yksi kehitettävistä asioista. Pitäisi vain uskaltaa antaa keskustaan pieniä syöttöjä ja avata. Sitä kautta pääsemme rakentamaan hyökkäyspeliä. MM-kilpailuissa oli ongelmia, kun yritimme mennä vain laidan kautta, Nieminen sanoi.

Kirkkaissa valoissa

Torstaina Naisleijonat pelaa Helsingin areenassa. Myöhemmin illalla miesten maajoukkue aloittaa siellä EHT-turnauksensa.

– Onhan se hienoa, että naiset pääsevät kerrankin pelaamaan näihin isoihin halleihin. Katsojia ei ole varmaan niin paljon kuin haluaisimme, mutta se on jo tärkeää, että pääsemme pelaamaan samaan tapahtumaan miesten kanssa, Nieminen tuumi.

Miehet jatkavat loppuviikon Helsingissä, mutta Naisleijonat yrittää täyttää lauantaina ja sunnuntaina Turkuhallin.

– Jääkiekkoliitolta tämä on iso satsaus, että meidän pelit ovat isoissa halleissa, Nieminen ja Savolainen kiittelivät.

Tavallisesti naisten maaottelut on pelattu pikkuhalleissa, mutta satunnaisissa maaotteluissa ja MM-kotikisoissa puitteet ovat olleet hulppeammat. Nieminen ja Savolainen olivat mukana kolme vuotta sitten, kun Naisleijonat pelasi Tampereen Hakametsässä ennen miesten EHT-ottelua. Naisten ottelussa oli vajaat 2 500 katsojaa.

– Siellä oli hieno pelata ja ihmiset saivat tietää, että pelaamme muuallakin kuin harkkahalleissa, Nieminen sanoi.

