Neuvottelut Iranin ydinsopimuksesta jatkuvat

Neuvottelut Iranin ydinsopimuksen palauttamisesta voimaan jatkuvat Itävallan Wienissä kuun lopulla, kertovat EU ja Iran. Neuvotteluissa on ollut tauko kesäkuusta lähtien.

Yhdysvaltojen mukaan nopeakin ratkaisu on mahdollinen, jos Iran neuvottelee vakavissaan.

Ennen virallista paluuta neuvottelupöytään Iran keskusteli asiasta EU:n välittäjien kautta.

Iranin ydinsopimus solmittiin vuonna 2015, mutta se on ollut kuoleman kielissä siitä lähtien, kun Yhdysvaltain edellinen presidentti Donald Trump ilmoitti vuonna 2018 maansa vetäytyvän sopimuksesta ja palautti voimaan ankarat pakotteet Irania kohtaan. Sittemmin myös Iran lakkasi noudattamasta sopimusta.

Tällä haavaa ydinsopimuksessa ovat ulkovalloista mukana Britannia, Ranska, Saksa, Kiina ja Venäjä.

Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on sanonut maansa voivan palata ydinsopimukseen, jos Irankin palaa sitoumuksiinsa.

