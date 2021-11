New Jersey päihitti New Yorkin Kuokkasen saattelemana maalein 4-0

Jääkiekon NHL:ssä New Jersey Devils on taltuttanut New York Islandersin yksipuolisella 4-0-voitolla. Voittoon joukkueen saatteli ensimmäisen erän alivoimamaalillaan suomalaishyökkääjä Janne Kuokkanen. Ruotsalainen joukkuetoveri Jesper Bratt oli määrätty jäähylle hetkeä aiemmin vastustajan mailasta kiinnipitämisen vuoksi.

Kuokkanen oli ottelun ainoa suomalainen. Toisaalla Ottawa Senatorsin ja Los Angeles Kingsin maalein 0-2 päättyneessä ottelussa jäillä olleet Ottawan Lassi Thomson sekä Los Angelesin Rasmus Kupari ja Olli Määttä jäivät pisteittä.

STT

