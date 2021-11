Nigerian Lagosissa romahtaneen rakenteilla olevan tornitalon raunioista on löytynyt kaksi uutta kuolonuhria, kertovat pelastusviranomaiset. Yhteensä romahduksessa on kuollut 22 ihmistä.

Raunioista on pelastettu hengissä yhdeksän ihmistä, jotka olivat rakennustöissä talon sortuessa. Pelastettujen mukaan raunioissa olisi yhä kymmeniä ihmisiä loukussa.

Etsintä- ja pelastustoimet ovat yhä meneillään, mutta toivo eloonjääneiden löytämiseksi on hiipumassa. Talo romahti maanantaina.

STT

