Niilo Kärkkäinen haki Perniöstä komeat tehot – PeU-Basket onnistui lopulta hidastamaan ”liiga-Mervolaa”

PeU-Basket paransi peliesitystään merkittävästi puoliaikatauon jälkeen koripallon miesten I divisioona B:n kotiottelussaan Joensuun Katajan kakkosjoukkuetta vastaan. Kotijoukkue karkasi heti toisen puoliajan aluksi ja ratkaisi lopulta lukemiin 90–66 päättyneen ottelun käytännössä siinä vaiheessa.

– Paransimme peliä aika paljon tauon jälkeen. Teimme hyökkäyspäässä fiksumpia valintoja, ja puolustimme vastustajan palloskriinihyökkäyksiä paremmin, jolloin aloimme saada Mervolaa kiinni, totesi PeU-Basketin päävalmentaja Jussi Savolainen.

Mervolalla viitattiin Katajan takamieheen, Korisliigastakin tuttuun Valtteri Mervolaan. 19-vuotias takamies teki lähes puolet joukkueensa pisteistä (27), vaikka oli kymmenkunta minuuttia vaihdossakin. Toisaalta mukaan mahtui myös kuusi pallonmenetystä, mikä kielii osaltaan PeU:n ottelun sisällä kehittyneestä puolustamisesta.

Korisliigan maaottelutauko on johtanut joidenkin pääsarjapelaajien piipahtamiseen divisioonien puolella. Esimerkiksi Pyrinnön ”liigajenkki” Devante Foster on ehtinyt pelata kaksi divisioona A:n ottelua.

PeU-Basketin kokoonpanossa oli poikkeuksellisesti Vilppaan Niilo Kärkkäinen. Hän on jäänyt Vilppaassa pieneen rooliin, mutta hän näytti nopeasti olevansa erittäin kova pelaaja divari B:hen.

– Niilo pystyy tekemään fyysisyydellään ja suoraviivaisuudellaan monia asioita hyökkäyksessä tällä tasolla. Hän oli merkittävässä roolissa myös puolustusmuutoksissamme, myös Vilppaan apuvalmentajana työskentelevä Savolainen mainitsi.

22-vuotias Kärkkäinen on sen ikäinen pelaaja, joka voi vaihtaa sarjatasoa ilman niin sanottuja karanteeneja.

– Se jää nähtäväksi, kuinka paljon Niilo tulee PeU:ssa pelaamaan. Joitain otteluita mahdollisesti, mutta liigajoukkue edellä mennään tietysti, Savolainen painottaa.

Illan erikoisuus oli se, että PeU-Basketin aloitusviisikko teki yhteensä 83 pistettä. Vaihtomiesten saaliiksi jäi seitsemän pistettä, vaikka peliminuutteja kertyikin melko paljon.

– Pelasimme tilanteet tässä tapauksessa enimmäkseen aloitusviisikon pelaajille – peli ikään kuin tuli heidän luokseen. Olisin jakaumasta huolissani, jos tämä olisi ollut jotain yksi vastaan yksi -palloa. Tässä tapauksessa pisteet tulivat kuitenkin enimmäkseen ilman mitään väkisin pakotettuja suorituksia, Savolainen mainitsi.

MIESTEN I DIVISIOONA B

PeU-Basket–Kataja Basket Talents 90–66 (23–16, 17–17, 24–13, 26–20)

PeU-Basketin pisteet/levypallot: Aleksi Bragge 0/0, William Loyd 25/7, Juhana Melkkilä 3/2, Patrik Poutiainen 8/4, Alex Romu 0/1, Timo Niitynperä 0/3, Tuukka Juntunen 0/2, Timur Emaldynov 1/1, Niko Huoponen 18/4, Wiljami Vihiniemi 3/0, Onni Mäkynen 8/10, Niilo Kärkkäinen 24/3.

Yleisöä: 85

Erotuomarit: Ville Vuorinen, Oskari Laurila

PeU-Basketin seuraava ottelu: su 5.12. LePy–PeU-Basket kello 17.