Niinistö pitää Suomen kansallisen puheenvuoron Glasgow’n ilmastokokouksessa

Presidentti Sauli Niinistö pitää tänään Suomen kansallisen puheenvuoron YK:n ilmastohuippukokouksessa Skotlannin Glasgow’ssa.

Lisäksi Niinistö osallistuu muun muassa metsä- ja maankäyttösektoria koskevaan valtionpäämiesten tapaamiseen. Niinistön ohjelmassa on myös kahdenvälisiä tapaamisia, tasavallan presidentin kanslia kertoo.

Niinistön johtamaan Suomen valtuuskuntaan kuuluu myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Yli 120 maailman johtajaa on kokoontunut COP26-ilmastokokoukseen Glasgow’hun. Valtionjohtajien kaksipäiväinen kokous alkoi maanantaina.

Sunnuntaina alkanut ilmastohuippukokous jatkuu marraskuun 12. päivään asti. Glasgow’n kokousta pidetään ratkaisevana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kokous on monien mielestä viimeinen mahdollisuus pitää ulottuvilla ilmaston lämpenemisen tavoiteltu raja, 1,5 astetta.

Sunnuntaina G20-maiden johtajat pääsivät sopimukseen ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. G20 on johtavien talousmaiden ryhmä.

STT

Kuvat: