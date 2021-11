Niinistö: Sitoumukset eivät yksin enää riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen

Sitoumukset eivät yksin enää riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, sanoo presidentti Sauli Niinistö. Hän otti kantaa asiaan Glasgow’n ilmastokokouksessa pitämässään puheessa ja kehotti muitakin toimiin.

– Muutos voi tuntua mahdottomalta, mutta vain, kunnes alamme toimia. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi painavimmista ihmisvelvollisuuksistamme, presidentti sanoi.

Niinistö huomautti, että ilmastonmuutos tunnustettiin vakavaksi otettavaksi uhaksi jo vuonna 1979 Maailman ilmastokonferenssissa Genevessä ja että tiedeyhteisö on varoitellut sen seurauksista jo vuosikymmenten ajan.

Niinistön mukaan riittävän ilmastorahoituksen takaaminen on ratkaisevan tärkeää. Suomi tekee tässä oman osansa ja kaksinkertaistaa kehitysmaille antamansa ilmastorahoituksen.

Hänen mukaansa Suomi myös pyrkii edistämään ilmastotoimien sisällyttämistä kansallisiin budjetteihin ja taloussuunnitteluun toimiessaan valtiovarainministerien ilmastokoalition toisena puheenjohtajamaana.

Suomi on Niinistön mukaan erityisen huolissaan nopeasti lämpenevästä arktisesta alueesta.

– Myös kaikkien muiden tulisi olla huolissaan. Jos menetämme Arktiksen, menetämme koko maailman. Mustan hiilen ja metaanipäästöjen vähentämisellä on olennainen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemiselle arktisilla seuduilla, hän sanoi.

Niinistön mukaan mitkään päästövähennystoimet eivät kuitenkaan ole riittäviä, jos emme huolehdi myös hiilinieluista.

STT

