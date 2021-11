Niklas Hagman pääsi ”faijan kanssa samaan kerhoon”

Suomalaisen jääkiekkoilun korkeimman kunnianosoituksen sai tänä vuonna enimmäismäärä eli kuusi henkilöä, kun jääkiekkoleijoniksi aateloitiin uransa lopettaneet pelaajat Niklas Hagman, Niko Kapanen, Tuomo Ruutu, Petra Vaarakallio ja Ossi Väänänen sekä vaikuttaja Seppo Arponen.

Jääkiekkomuseo on aateloinut jääkiekkoleijonia vuodesta 1985. Kaikkiaan tunnustuksen saaneita on 262. Hagmanista tuli edesmenneen isänsä Matti Hagmanin kanssa kunniagallerian viides isä-poika-pari.

– Erittäin suuri kunnia. Pääsin faijan kanssa samaan kerhoon. Olen joskus miettinyt, että valinta saattaisi tulla, Niklas Hagman tuumi torstaina, jolloin palkintoseremonia järjestettiin Helsingissä ennen Venäjä-Suomi-maaottelua.

Hagmanin muistoissa yksi kokemus Helsingin areenassa nousee yli muiden. Hän ratkaisi jatkoajalla alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden Suomelle alkuvuodesta 1998.

– Vaikea siitä on päästä yli, mitä koin 18-vuotiaana. Nyt seremonia oli eri päädyssä, mutta katsoin kyllä sinne, mihin ratkaisumaali syntyi, Hagman tunnelmoi.

– Vaikka tämä on hieno tunnustus, nostan korkeammalle olympiahopean ja -pronssin sekä nuorten maailmanmestaruuden.

Jääkiekkoleijoniksi aateloitujen lisäksi torstaina muistettiin kolmea elämäntyöpalkinnon saanutta. Yrjö Salminen -elämäntyöpalkinnon saivat huoltaja Kari Virpiö, lääkäri Heikki Korhonen ja keväällä 81-vuotiaana kuollut lääkäri Antti Hakkiluoto.

STT

Kuvat: