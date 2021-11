NoHo Partners kääntyi voitolle ravintolarajoituksen keventyessä – loppuvuoden näkymät kertovat kysynnän elpymisestä

Ravintolayhtiö NoHo Partnersin heinä-syyskuun tulos nousi voitolliseksi, kun asiakkaat löysivät tiensä takaisin ravintoloihin koronarajoitusten keventyessä. Liikevoitto nousi 3,9 miljoonaan euroon viime vuoden 2,9 miljoonasta.

Liikevaihto nousi kymmenen prosenttia liki 62 miljoonaan ja oli jo yli 80 prosenttia verrattuna koronaa edeltävään vertailukauteen, eli vuoden 2019 kolmanteen neljännekseen.

Vuoden alusta laskien tulos jäi yhä pakkasen puolelle, liiketappion ollessa tammi-syyskuussa 7,6 miljoonaa. Liikevaihto oli samalla jaksolla 116,5 miljoonaa. NoHo Partners arvioi menettäneensä koronan takia noin 90 miljoonaa euroa liikevaihtoa.

Suunta loppuvuodelle ja pikkujoulukaudelle näyttää kuitenkin lupaavalta. Tämän vuoden lokakuun liikevaihto ylitti vuoden 2019 lokakuun tason. Varaustilanne marraskuun alussa oli 76 prosenttia vuoden 2019 toteutuneesta tasosta.

– Tämän ja hyvän kuluttajakysynnän myötä arvioimme vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdon asettuvan noin 70 miljoonaan euroon ja tuottavan operatiivisesti yli 10 miljoonaa euroa kassavirtaa. Olemme kuitenkin edelleen valmiudessa reagoimaan nopeisiinkin muutoksiin markkinaympäristössä, sanoi toimitusjohtaja Aku Vikström katsauksessa.

”Pääsääntöisesti positiivisia” koronapassikokemuksia

Vikström kertoo, että kysyntä on ollut odotuksia kovempaa kolmannella neljänneksellä. Myös viihderavintoloiden liiketoiminta saatiin uudelleen käyntiin. Koronapassista on Vikströmin mukaan ollut hyötyä.

– Paljon esillä ollut koronapassi otettiin käyttöön muutamissa yökerhoissamme, ja sen osalta kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä on samalla tärkeä työkalu tulevaisuutta varten, jos koronatilanteesta johtuen ravintolarajoituksia joudutaan kiristämään. Tiedämme nyt, että koronapassin voimassa ollessa pystymme operoimaan liiketoimintaamme suhteellisen normaalisti, Vikström sanoo tiedotteessa.

Ulkomailla käänne on näkynyt myös Norjassa ja Tanskassa, jossa rajoituksia purettiin.

Yhtiö on saanut velkataakkansa kasvun taittumaan myymällä omistuksiaan henkilöstöpalveluyhtiö Eezyssä. Nettovelka laski kvartaalin lopussa 160 miljoonaan euroon.

Nina Törnudd

STT

Kuvat: