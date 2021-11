Nokia-opit siivittivät liikeideakilpailun voittoon – Boxhunt auttaa elintarviketuottajia pitämään datan järjestyksessä

Vuoden salolainen liikeidea -kilpailun voittajaksi on valittu Boxhunt-sovellus.

Boxhunt on elintarviketuottajien tarpeisiin tehty jäljitettävyystyökalu, jonka on kehittänyt salolainen Rento Innovations Oy. Kehitystyötä on tehty kaksi vuotta.

Yrityksen toimitusjohtaja Vesa Nohteri sanoo, että liikeideakilpailun voitto ja 10 000 euron palkintopotti tulivat juuri oikeaan aikaan.

– Nyt alamme skaalata ja markkinoida tuotetta. Palkinto helpottaa kaupallistamista.

Boxhuntin idea on aidosti asiakaslähtöinen: sen kehittämistä ehdottivat salolaiset elintarvikealan toimijat nokkamiehenään Birkkalan tilan Simo Larmo. Yrityssalossa tarpeen ympärille leivottiin hanke, johon Rento Innovations pääsi kilpailutuksen kautta mukaan.

Tuottajien murheena oli raaka-aineista ja tuotteista kertyvä tieto, joka oli lähinnä printattuina papereina mapeissa. He halusivat datan hallintaan järjestelmän, jonka avulla tuotteet ja niiden raaka-aineet olisivat helposti jäljitettävissä.

– Tuottajat olivat jo tehneet paljon hakuja, koska heille valmis järjestelmä olisi ollut helpompi. Vastaavia sovelluksia on kyllä esimerkiksi raskaassa teollisuudessa, mutta ne eivät istu kovin hyvin elintarvikealalle, sanoo Nohteri.

Rento Innovationsin seitsemän hengen porukalla oli jo kokemusta asiasta: heidän taustansa on Nokiassa ja matkapuhelimien tuotantoketjun jäljitettävyyden kehittämisessä.

Boxhunt-sovellus luo raaka-aine- ja tuote-erille tunnukset, joiden avulla ne ovat jäljitettävissä.

Tunnusten lisäksi sovellus kerää tiedot esimerkiksi parasta ennen -merkinnöistä, jotka mahdollistavat myös valmiiden kuluttajapakkausten jäljittämisen. Tuottajat käyttävät sovellusta tietokoneella ja mobiililaitteilla.

Nohteri kertoo, että tulevaisuudessa yritys pyrkii sisällyttämään sovellukseen myös esimerkiksi hiilijalanjälkeen liittyvää tietoa ja laajentamaan dataa kertomaan tuotteen ympäristövaikutuksista.

– Uskomme, että se tulee olemaan meidän kilpailuetumme jatkossa.

Boxhunt on Rento Innovationsin ensimmäinen oma tuote.

Pian seitsemän vuotta toimineen yrityksen tulos syntyy asiakasprojekteissa. Boxhuntin myötä koodaustunteja on pistetty yhä enemmän omaan tuotekehitykseen, mikä on osoittautunut myös rekrytointivaltiksi työvoimapulasta kärsivällä alalla.

Nohterin mukaan tuotekehitykseen on helpompi rekrytoida kuin konsulttityöhön.

– Oman tuotteen kehittäminen kiinnostaa tekijöitä eri tavalla.

Brinkkalan tilan lisäksi Boxhunt on tällä hetkellä käytössä kuudessa yrityksessä.

– Suomessa meillä on lähemmäs 3 000 potentiaalista asiakasta, ja kansainvälisesti luku on aivan eri luokkaa. Olemme hakeneet tuotteelle EU-tason tavaramerkin ja pyrkineet siihen, ettemme ajattelisi liian pienesti.

Finaaliin ylsi neljä ehdotusta

Vuoden salolainen liikeidea -kilpailun järjestää Tehtailija Juho Leinon Säätiö yhteistyössä Yrityssalon kanssa. Kilpailu on pidetty kahdesti aiemmin: vuosina 2015 ja 2016.

Tänä vuonna kilpailun raadin muodostivat Tehtailija Juho Leinon Säätiön puheenjohtaja Liisa Leino, varapuheenjohtaja Timo Ketonen , Salon kaupunginjohtaja Tero Nissinen, Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen, Aboa Venture Management Oy:n sijoitusjohtaja Petri Lindholm sekä Salon Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Petteri Ponkamo.

Kilpailun tavoitteena onlöytää uusia innovatiivisia, tuottavia ja toteutuskelpoisia liikeideoita salolaisen teollisuuden tarpeisiin.

Kilpailuun osallistui tänä vuonna toistakymmentä liikeideaa. Näistä valittiin neljä finalistia: Rento Innovations Oy, Nordic Upstream Oy, Thinger Solutions Oy sekä Konepaja Heinä Oy.

Raadin puheenjohtaja Liisa Leino perustelee voittajan valintaa tiedotteessa näin:

– Boxhuntin liikeidea on hieno innovaatio yleensä varsin vanhoillisella elintarvikealalla. Tällä on tietysti suora yhteys yhtiön liiketoimintapotentiaaliin, monistettavuuteen ja kansainvälistymismahdollisuuksiin. Tärkeä arviointikriteeri liittyi myös liikeidean mahdollisuuteen vaikuttaa elintarvikeketjun jäljitettävyyteen ja vastuullisuuteen. Juuri oikeita, tärkeitä asioita nyt ja tulevaisuudessa, sanoo raadin puheenjohtaja.