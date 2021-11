Noora Räty hyväksyi päävalmentaja Mustosen anteeksipyynnön

Maalivahti Noora Räty on hyväksynyt naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajan Pasi Mustosen anteeksipyynnön, kertoo jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistys SJRY tiedotteessaan.

Räty, Mustonen, SJRY:n toiminnanjohtaja Risto Kauppinen, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela ja Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen selvittelivät asiaa keskiviikkoiltana. Mustonen toisti tapaamisessa tiistaina julkisestikin esittämänsä anteeksipyynnön, jonka Räty hyväksyi.

Mustonen kritisoi viime viikolla julkisesti Rädyn toimintaa MTV:n haastattelussa. Mustonen mainitsi Rädyn myöhäisen poisjäänti-ilmoituksen MM-kilpailuista ja sen, että Rädyn kesällä saama 10 000 euron urheilija-apuraha edellyttäisi maajoukkuetehtäviin osallistumista.

– Pasi on myöntänyt virheensä, ja menneisyyttä ei voi enää muuttaa. Voimme vaikuttaa vain hetkeen, jossa nyt elämme. Voin itse vaikuttaa vain siihen, miten reagoin asiaan ja miten annan sen vaikuttaa omaan energiaan, tunteisiin, ajatuksiin tai tekoihin. En halua puida asiaa sen enempää julkisuudessa, koska media tarttuu tällä hetkellä kaikkiin kommentteihin, mikä ei ole reilua muita pelaajia kohtaan, jotka ovat minulle tärkeitä ihmisiä. He ansaitsevat täyden rauhan pelata Kanadaa vastaan nyt viikonloppuna, Räty sanoi SJRY:n tiedotteessa.

Räty haluaa myös selventää, ettei hän kieltäytynyt elokuun MM-kisoista, kun hän ilmoitti, että on työesteiden vuoksi estynyt osallistumaan kisoihin valmistavalle leirille. Urheilija-apurahaa hän ei saanut vielä viime kaudella, vaan vasta heinäkuusta lähtien. Rädyllä ei ole myöskään ollut velvoittavaa sopimusta Jääkiekkoliittoa kohtaan sitten kevään 2019.

STT

Kuvat: