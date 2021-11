Nordean osakkeiden myynti paisutti Sammon tulosta

Vakuutuskonserni Sammon tulos ennen veroja nousi heinä-syyskuussa 632 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 485 miljoonasta eurosta. Voittoa paisutti Nordean osakkeiden myynti, josta tuli 144 miljoonan euron suuruinen positiivinen kirjapitovaikutus. Sammon mukaan ilman tätä tulos oli 488 miljoonaa euroa.

Konsernin vahinkovakuutusyhtiö Ifin tulos ennen veroja kasvoi heinä-syyskuussa 252 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 233 miljoonaa euroa.

– Tulos oli vahvaa joka osa-alueella, mutta haluaisin nostaa esille erityisesti underwriting-toimintamme erinomaisen kannattavuuden, Nordea-omistuksemme alenemisen 6,1 prosenttiin ja sen seurauksena jo käynnistetyt laajamittaiset pääoman palautukset, sanoo konsernin johtaja Torbjörn Magnusson tiedotteessa.

Underwritingilla tarkoitetaan vahinkovakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä tehtävää riskin arviointia ja hinnoittelua, mutta tilinpäätöksen yhteydessä termiä käytetään myös kuvaamaan vakuutusyhtiön sitä toimintaa, joka ei ole sijoitustoimintaa.

– Suurin liiketoimintamme If raportoi kolmannelta vuosineljännekseltä ennätyksellisen hyvän yhdistetyn kulusuhteen, 80,2 prosenttia, tarkasteluajanjakson suurista tulvavahingoista huolimatta, Magnusson jatkaa.

Säävahingot askarruttavat

Magnusson kertoo, että sijoittajia ja analyytikoita on kiinnostanut viime aikoina huomattavasti vahinkovakuutuksen korvausinflaatio ja vakaviin sääilmiöihin liittyvät vahingot.

– Olemme vuonna 2021 kokeneet suuria tulvia ja suurvahinkoja sekä nopeita muutoksia moottoriajoneuvojen vahinkofrekvensseissä. Korvausinflaatio on säilynyt kokonaisuudessaan odotuksien mukaisena, joskin eri liiketoimintasegmenteissä on jonkin verran tavanomaista volatiliteettia. Seuraamme vahinkokehitystä tarkasti kuten ennenkin, ja tarkkailemme samalla esimerkiksi rakennusmateriaalien kohoavien hintojen mahdollista vaikutusta, mutta emme katso, että millään alueella olisi tällä hetkellä merkittävää syytä huoleen.

Sampo-konserni odottaa, että sen vakuutusliiketoiminnot raportoivat tältä vuodelta hyvän toiminnallisen tuloksen. Samalla yhtiö kuitenkin muistuttaa, että liiketoimintojen markkinaehtoiset tulokset varsinkin henkivakuutustoiminnassa ovat vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Nordea-omistus kutistunut

Sampo on jatkanut irtautumista Nordea-omistuksistaan myös katsauskauden jälkeen. Viime viikolla Sampo kertoi myyneensä 162 miljoonaa Nordean osaketta institutionaalisille sijoittajille nopeutetulla tarjousmenettelyllä. Sampo sai osakkeista noin 1 725 miljoonaa euroa. Sammon mukaan yhtiön johto aikoo ehdottaa, että myynnistä saatavat varat käytetään vähintään kahden euron osakekohtaisen lisäosingon jakamiseen ja omien osakkeiden osto-ohjelman laajentamiseen.

Myynnin jälkeen Sampo omistaa Nordeasta runsaat kuusi prosenttia, kun vielä vuosi sitten Sampo omisti noin viidesosan Nordeasta.

Liisa Kujala

STT

Kuvat: