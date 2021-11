Juha Kivilehto on ollut liian vanha jo kymmenen vuotta mutta tavoittelee joulukuussa viidettä maailmanmestaruuttaan

Omien laskujensa mukaan Juha Kivilehto on ollut liian vanha jo kymmenen vuotta. Tapaninpäivänä hän täyttää 40, mutta siitä huolimatta hän on mukana Suomen salibandymaajoukkueessa, joka puolustaa maailmanmestaruutta 3. joulukuuta Helsingissä alkavissa MM-kisoissa.

– Kysy Nykyltä, kai joitakin asioita on tehty oikein, että on päästy ryhmään mukaan, Kivilehto sanoi Suomen MM-joukkueen julkistustilaisuudessa Helsingin kaupungintalolla tiistaina.

Kysytään siis Nykyltä, päävalmentajalta.

– Kentällä hän on ihan päällikkö kun tapellaan mestaruuksista. Tänä vuonna hän on parhaassa kunnossa ikinä. On huikeaa tuon ikäseltä kaverilta, että hän on tehnyt ennätyksensä lähes kaikissa fyysisissä testeissä. Kentän ulkopuolella näkyy, että hänellä on todella pitkä ymmärrys tärkeistä peleistä, päävalmentaja Petteri Nykky kertoi.

Paljon luottoa pelaajille

Kivilehto ja Nykky ovat tunteneet toisensa pitkään. Kivilehto on ollut pelaajana voittamassa Suomen jokaista neljää maailmanmestaruutta vuosina 2008, 2010, 2016 ja 2018. Nykky oli Suomen vaihtopenkin päässä vuosien 2008, 2010 ja 2018 MM-voitoissa.

Kivilehto kertoi pitävänsä Nykyn suurimpana vahvuutena sitä, miten valmentaja osaa valmistella joukkueen isoimpiin otteluihin. Toisaalta Nykky jättää Kivilehdon mukaan paljon pelaajien omalle vastuulle, erityisesti vähemmän tärkeissä peleissä.

– Hän on jo aika pitkään antanut pelaajille paljon luottoa tekemisestä. Viime vuosina se on entisestään korostunut, että hän vastuuttaa pelaajia. Hän ei kerro heti mitä tehdään, vaan pelaajien pitää käydä keskenään läpi, jos on asioita jotka eivät toimi. Petterin vahvuus on saada joukkue toimimaan yhdessä ja saada paras tulos irti, kun on oikeasti tiukka paikka, Kivilehto analysoi.

Kivilehto kertoi huomanneensa, että Nykky tarkkailee pelaajien toimintaa, kun kaikki ei sujukaan toivotusti.

– Hän haluaa nähdä miten pelaaja itse reagoi ja miten joukkue toimii ilman että hän puuttuu. Sillä tavalla hän näkee millainen ryhmädynamiikka on ja oppii pelaajista enemmän, Kivilehto kertoi.

Entä millaiseksi Kivilehto arvioi oman roolinsa maajoukkueessa?

– En ole ikinä ollut eniten äänessä. Koen että jos on jotain tärkeää, tuon sen julki, ja tiedän että sanomisellani on painoarvoa. Siksi pitää olla tarkkana mitä sanon. En halua turhaan kuluttaa ääntäni, Kivilehto vastasi.

”Luulen että Las Palmas”

Kivilehdon arvio omasta toiminnastaan sai päävalmentajan hymyilemään.

– Aika hienosti hän on nähnyt. Kokoonnumme erätauon aluksi valmentajien kesken, ja monesti mietimme, annetaanko pelaajien selvittää asiat erätauolla vai pitääkö meidän näyttää. Se nostaa esiin niitä pelaajia jotka ottavat viisikossaan ison roolin, Nykky sanoi.

Alkemistiksi mainostetun Nykyn menestyspyramidiin on jo kauan kuulunut lämpöleiri etelässä ennen MM-kisoja. Tämänvuotista etelänmatkaa Nykky luonnehti äärimmäisen tärkeäksi, mutta ei muistanut matkan tarkkaa määränpäätä.

– Missähän joukkueenjohtaja on? Luulen, että se on Las Palmas. En tiedä. Olen vain antanut ohjeet, että pitää olla tila missä voimme katsoa pelejä ja lämpöä. Kun aurinko laskee, alamme katsoa pelejä. Mailoja ei oteta mukaan. Käymme palaverit ja kahdenkeskiset keskustelut, kaikki avataan, Nykky kertoi.

Raiko Häyrinen

STT

