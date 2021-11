Ohisalo: Rajavartiolaki mahdollistaa rajanylityspaikkojen sulkemisen – ”Yhden ylityspaikan täytyy kansainvälisten sopimusten mukaisesti olla auki”

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan Suomen rajavartiolaki antaa Suomelle mahdollisuuden sulkea tarvittaessa rajanylityspaikkoja, jos Suomeen kohdistuisi esimerkiksi Valko-Venäjän ja sen EU-naapurien rajoilla nähty hybridivaikuttamisoperaatio.

– Jokaisella maalla on oikeus ja velvollisuus puolustaa omia rajojaan, ja tietysti Suomella on vielä velvollisuus puolustaa EU:n yhteistä ulkorajaa. Kyllä meidän nykyinen rajavartiolaki antaa meille mahdollisuuden sulkea rajanylityspaikkoja, Ohisalo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Ohisalon mukaan yhden rajaylityspaikan täytyy kansainvälisten sopimusten mukaisesti olla auki, jotta turvapaikanhakija voi turvapaikkahakemuksensa jättää.

Ministeri muistuttaa, että esimerkiksi koronapandemian yhteydessä Suomi on sulkenut rajanylityspaikkojaan.

”Kokoomuslaisten esitys ei kansainvälisten sitoumusten mukainen”

Ohisalo ei lämpene kokoomuksen kansanedustajien esittämälle laille, jolla turvanpaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää tilapäisesti. Kansanedustaja Heikki Vestman ja 16 muuta kokoomusedustajaa ovat jättäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jonka mukaan Suomen tulisi säätää lakiin mahdollisuus sulkea raja tilapäisesti turvapaikanhaulta, kuten esimerkiksi Liettua on Valko-Venäjän toimien vuoksi tehnyt.

Ohisalo arvioi, että kokoomuslaisten esitys ei olisi Suomen kansainvälisten sitoumusten mukainen. Hän muistuttaa, että jostain kohdasta rajaa turvapaikkaa on pystyttävä hakemaan.

Ohisalo myös muistutti, että suinkaan jokainen turvapaikanhakija ei ole osa jotakin hybridivaikuttamisoperaatiota.

– Jokaisessa tilanteessa täytyy katsoa, mistä on kyse, onko hybridivaikuttamista taustalla vai onko kyse turvapaikanhakijoista, Ohisalo sanoi.

– Kyllä hybridivaikuttamiseen on reagoitava eri tavoin kuin siihen, että vain haetaan turvapaikkaa.

”Valtiollista ihmissalakuljetusta”

Ohisalon mukaan Valko-Venäjä ja EU-maiden rajoilla on käynnissä ”valtiollista ihmissalakuljetusta”. Tilanne on Ohisalon mukaan erittäin vakava.

– Tämä ratkaistaan yhdessä EU:na, ei yksittäisinä jäsenvaltioina.

Ohisalon mukaan Suomi on aktiivisesti ajanut EU:n yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapaktia, joka toisi EU-maille työkaluja erilaisiin tilanteisiin vaikuttamiseen

– Hybridivaikuttaminen on uusi ilmiö EU:n rajoilla. Siihen ei ole tällä hetkellä oikein täydellisiä työkaluja millään jäsenvaltiolla. Näitä keskusteluja käydään jatkuvasti ja mietitään keinoja yhdessä tähän puuttua, Ohisalo sanoi.

– EU:n ei pitäisi taipua tällaisen painostuksen alla. Meidän ei pitäisi hajaantua sen takia, että joku meitä ulkopuolelta painostaa.

Ohisalon mukaan Valko-Venäjältä EU-maihin pyrkiviä ihmisiä ei näyttäisi olevan pyrkimässä Suomeen.

– Viranomaisten kuva on se, että vielä ei puhuta sellaisista määristä, että olisi tällaisia riskejä.

