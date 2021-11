Oikeus hylkäsi Trumpin pyynnön loppiaisen mellakkaa edeltävien Valkoisen talon dokumenttien panttaamisesta

Yhdysvalloissa oikeus on päättänyt, että ex-presidentti Donald Trumpilla ei ole oikeutta estää sellaisten Valkoisen talon dokumenttien julkaisua, joita tarvitaan selvitettäessä hänen kannattajiensa tunkeutumista kongressiin loppiaisena.

Edustajainhuone on asettanut tutkimusryhmän, jonka tavoitteena on selvittää, tiesikö Trump ennakolta mellakasta. Ryhmä haluaa nähtäväkseen muun muassa Valkoisen talon vierailijalistoja, puhelutietoja, Trumpin avustajien tekemiä muistioita sekä luonnoksen Trumpin pitämästä puheesta, joka johti mellakkaan.

Yhteensä dokumentteja on noin 770 sivua.

Trump on yrittänyt estää materiaalin luovuttamisen oikeusteitse, vedoten siihen, että hänellä on tuolloin vallassa olleena presidenttinä oikeus päättää dokumenttien luovuttamisesta.

Tuomari Tanya Chutkan mukaan Yhdysvaltain kansallisarkiston, missä dokumentteja säilytetään, on kuitenkin luovutettava ne tutkimusryhmälle.

– Presidentit eivät kuitenkaan ole kuninkaita, eikä asianomistaja ole presidentti, Chutkan sanoi perusteluissaan.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Trumpin asianajajat ilmoittivat heti valittavansa päätöksestä,

Edustajainhuoneen nostamassa virkasyytteessä Trumpia syytettiin kapinan lietsomisesta hänen kannattajiensa tunkeuduttua kongressirakennukseen 6. tammikuuta. Trump vapautui syytteestä senaatin äänestyksessä.

