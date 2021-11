Olli Kokko nappasi olympiamitalisti Matti Mattssonilta SE:n ja eteni EM-kisojen välieriin Kazanissa

Olli Kokko on edennyt ennätysvauhdilla välieriin uinnin lyhyen radan EM-kisoissa Kazanissa. Kokko riisti 100 metrin rintauinnin alkuerissä olympiamitalisti Matti Mattssonilta Suomen ennätyksen nimiinsä, ja SE-aika riitti alkuerien aikavertailussa sijaan 18.

Kokko kohensi Mattssonin vajan kahden vuoden ikäistä Suomen ennätystä neljä sekunnin sadasosaa aikaan 58,05.

– Kaikki onnistui tässä uinnissa, Kokko arvioi ennätyssuoritustaan Uimaliiton Twitter-tilillä.

– Oli hauskaa, ja uinti tuntui hyvältä, enkä lähtenyt säästelemään ekalla finstalla (50m).

Miesten 100 metrin rintauinnin välierät uidaan kisaohjelman mukaan tänään kello 18.43 Suomen aikaa.

– Nyt ei ole enää paineita loppukisoille, kun tavoite uran ensimmäisistä arvokisojen iltauinneista on saavutettu, Jere Jänneksen valmentama Kokko jatkoi.

Laura Lahtinen saavutti aamu-uinneissa jatkopaikat sekä 100 metrin sekauinnissa että 200 metrin perhosuinnissa. Hän oli sekauintien alkuerissä 16:s ajalla 1.00,45 ja perhosessa 11:s ajalla 2.12,78. Myös Tanja Ruohonimi meni jatkoon perhosuinnissa.

Iltauintien ohjelmassa on myös naisten 100 metrin rintauinnin finaali, jossa kilpailee olympiaedustaja Ida Hulkko.

Pasi Rein

STT

Kuvat: