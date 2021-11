Ollikkalan K-Marketissa maanantai-iltana ryöstö – poliisi julkaisi epäillystä kuvan ja pyytää vihjeitä

Ollikkalan K-Marketissa tapahtui maanantai-iltana ryöstö.

Poliisin mukaan kauppaan tuli kello 20.45 sisään henkilö, joka oli todennäköisesti mies. Hän anasti kassasta rahaa puukolla uhaten. Tämän jälkeen ryöstäjä poistui Hämeenojankadun ylitse Ketomäenpolun ja Koivulehdonpolun välimaastoon.

Poliisi ei kommentoi ryöstösaaliin suuruutta.

Poliisin tiedotteessa henkilöä kuvaillaan näin: ”Tekijä tuli kauppaan naamioituneena päässään hengityssuojamaski, jonka päällä on niin sanottu kommandopipo. Pään yli vedetty huppu sekä aurinkolasit olivat silmien edessä. Päällään tekijällä on tummanharmaa/tummansininen huppari, vaaleat farkut ja jalassa valkoiset kengät. Kädessä tekijällä on koko tapahtuman ajan punaiset hanskat. Tekijä puhui selvää suomen kieltä. Tekijän pituudeksi on arvioitu noin 180-190 cm.”

Poliisi pyytää asiasta tietäviä ja silminnäkijöitä ilmoittamaan havainnoistaan puhelimitse 0295417259, sähköpostitse vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai whatsapp 0504117655.

K-Market Ollikkalan kauppiaana toimii Jori-Pekka Kuuranne. Kuuranne ei ollut itse paikalla kaupassa ryöstön tapahtuessa, eikä hän halua kommentoida asiaa.

Uutista päivitetty kauttaaltaan klo 15.08. Uutiseen lisätty poliisin jakama kuva epäillystä ryöstäjästä klo 16.08.