Oppositio jätti välikysymyksensä Suomen varautumisesta hybridivaikuttamiseen rajoilla

Oppositio on jättänyt välikysymyksensä Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. Perussuomalaisten alulle panemaan välikysymykseen osallistuvat myös kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin eduskuntaryhmät.

Välikysymyksessä esitetään, että Suomen lainsäädäntöön säädetään välittömästi hätätilapykälä, jonka nojalla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää laajamittaisen maahantulon tilanteessa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi.

Opposition mielestä lisäksi EU:n tasolla on autettava Puolaa ja muita kohteena olevia jäsenmaita estämään hybridihyökkäys ja padottava mahdollinen myöhempi Puolasta ja muista kohteena olevista jäsenmaista eteenpäin suuntautuva liike.

Hallitukselta kysytään muun muassa, tukeeko se Puolan ja Liettuan päätöstä olla vastaanottamatta turvapaikkahakemuksia väliaikaisesti.

Kokoomus lähti mukaan välikysymykseen harkinnan jälkeen, ja tekstistä keskusteltiin tarkkaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan kokoomus lähti mukaan saadakseen hallituksen toteuttamaan tarvittavat hätätilapykälät.

– Meille tämä on väline painostaa hallituksen rivit suoriksi siihen, että nyt oikeasti tehdään nämä, Mykkänen sanoi opposition tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Mykkänen lisäsi, että välikysymyksessä ei ole kysymys maahanmuutosta yleensä, vaan Suomen varautumisesta tilanteeseen, jossa ulkovalta vihamielisessä tarkoituksessa työntää ihmisiä Suomen rajan yli Suomea painostaakseen.

Sanna Nikula

STT

