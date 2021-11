Orastava tuotepula vaivaa joulukauppaa – ”Tiedämme jo nyt, että osa joulusesongin leluista pääsee perille vasta tammikuussa”

Äkkiseltään voisi kuvitella, ettei esimerkiksi Britannian EU-erolla, Suezin kanavan maaliskuisella tukkiutumisella tai kansainvälisellä merikonttipulalla ole järin mullistavia vaikutuksia reilun 50 000 asukkaan Saloon. Totuus on silti toisenlainen.

Joulusesonki on tyypillisesti vähittäiskaupan juhlaa. Vaikka ihmiset shoppailevat yhä enenevissä määrin internetissä, myös kivijalkamyymälöissä käy kova kuhina vuoden loppua kohti mentäessä.

Monet ylikansalliset kriisit ovat kuitenkin johtaneet siihen, ettei kaikkien tuotteiden saatavuus ole tulevien viikkojen aikana itsestäänselvää.

– Tiedämme jo nyt, että osa joulusesongin leluista pääsee perille vasta tammikuussa, Linjurissa Kuisman kodintarvike- ja lelumyymälää pyörittävä Anne Heikkilä kertoo.

– Joulu tulee olemaan haastava. Tilanne elää, mutta tavara on myöhässä, hän lisää.

Heikkilä mainitsee myöhästelyjen syyksi nimenomaan kansainvälisen merikonttipulan. Nyt lelut ja muut tarvikkeet kulkevat maanteitä pitkin rekkojen kyydissä.

– Tilanne on ongelmallinen myös siksi, että vaikka lelut koottaisiin Euroopassa, useimmiten niihin tarvitaan kiinalaisia osia. Kun logistiset yhteydet eivät kulje eikä osia ole saatavilla, eivät valmiit tuotteetkaan liiku, Heikkilä pohtii.

Hän painottaa, ettei Kuisman myymälöissä tarvitse silti tyhjiä hyllyjä tuijotella.

– Ei tavara loppu ole. Moneen pukinkonttiin löytyy ladottavaa.

Heikkilän mukaan kestosuosikit pitävät lelumarkkinoilla pintansa. Pipsa Possu ja Ryhmä Hau vetoavat perheen pienempiin, hiukan varttuneempia kiinnostavat esimerkiksi palapelit, robottikoneet ja nuket.

Elektroniikka-alan komponenttipula on aiheuttanut tuotekatoa ja toimitusvaikeuksia salolaismyymälöissäkin. Myös koronapandemia ja etätyöskentely ovat johtaneet siihen, että kodin elektroniikalle on riittänyt kysyntää.

– Välivarastot ovat toimineet aikansa, mutta komponenttituotannon katkeaminen vaikuttaa yleisesti koko elektroniikka-alaan. Esimerkiksi kannettavien tietokoneiden saatavuus on heikentynyt ja näytönohjainten saatavuudessa on merkittäviä ongelmia. Pelikonsolien saatavuus on nolla, Salon Veikon Koneen myymäläpäällikkö Anssi Vainio totesi huhtikuussa (SSS 24.4.).

Tällä hetkellä tietokoneita on saatavilla ja näytönohjaintenkin tilanne on parantunut.

– Tietyistä puhelinmalleista on sen sijaan pulaa, Salon Veikon Koneen toimitusjohtaja Hannu Toivonen toteaa.

– Tavaraa on saatavilla. Jos jokin spesifi tuote puuttuu, korvaava on tarjolla. ”Eioota” ei tarvitse myydä, hän lisää.

Toivonen kertoo Veikon Koneen joulusesongin alkavan 26. päivä kuluvaa kuuta. Silloin vietetään kansainvälistä alennushulinapäivää, Black Fridayta.

– Uskon, että perheen yhteiset isot lahjat, kuten televisiot, myyvät hyvin. Myös erilaiset älylaitteet kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta, Toivonen sanoo ja mainitsee muun muassa älykaiuttimet ja älykellot.

Entä milloin elektroniikka-alan tilanne normalisoituu komponenttikriisin tiimoilta? Siitä ei ole vielä tietoa.

– Tämän hetken arvioissa puhutaan vuodesta tai puolestatoista, tosin jotkut ennusteet ovat vieläkin murheellisempia, Toivonen aprikoi.

– Paljon riippuu siitä, miten tehtaat kykenevät käynnistämään tuotantoprosessinsa, hän päättää.

Komponentti- ja konttipulan lisäksi kansainväliseksi ilmiöksi on noussut myös paperipula.

Kuluvan vuoden aikana on uutisoitu koko Eurooppaa vaivaavasta painopaperipulasta, joka kiusaa myös kotimaisia kustantamoita ja kirjapainoja.

– Suomenkielisiä kirjoja on virrannut kaupan hyllyille normaaliin tapaan ja nopeassa aikataulussa, Salon Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikkö Anne Kitula kertoo.

Sen sijaan englanninkielistä kirjallisuutta tuskin pukinkonttiin enää joulunpyhiksi saa.

– Toki joitain niteitä voi löytyä myymälästämme. Muun muassa brexit on vaikuttanut siihen, että tilausajat ulkomailta ovat pidentyneet, Kitula toteaa.

Myös erilaisista toimisto- ja askartelutarvikkeista on toisinaan ollut pulaa.

– Ongelmia on ollut vuoden alusta saakka, Kitula muistelee.

Kuten Kuisman Heikkilä myös Kitula mainitsee palapelit tämän hetken hittituotteeksi.

– Elämäkerrat ovat kirjallisuuden puolella kovassa huudossa, ja Finlandia-ehdokkaiden teokset kiinnostavat vuodesta toiseen, hän tietää.