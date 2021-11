Pähkinänsärkijä vie katsojat Sauvossa joulun tunnelmaan

Sauvon Elävän Kulttuurin Seura esittää marras-joulukuussa koko perheen jouluseikkailun Pähkinänsärkijä. Ensi-ilta on Selku-salin näyttämöllä Vahtisissa lauantaina 20. marraskuuta klo 15. Näytöksiä on yhteensä kolmetoista.

Pähkinänsärkijä on Selkun nuorten teatterin tuotantoa. Mukana erilaisissa tehtävissä, kuten näyttämöllä, tekniikassa ja käsikirjoituksessa, on kaikkiaan kuusitoista nuorta. Lisäksi näyttelijäkaartia on vahvistettu neljällä aikuisnäyttelijällä.

Alkuperäisen sadun pähkinänsärkijän ja hiirikuninkaan valtataistelusta kirjoitti vuonna 1816 E.T.A. Hoffman. Kertomus tuli tunnetuksi Pjotr Tšaikovskin säveltämästä baletista, joka sai ensi-iltansa Marinski-teatterissa vuonna 1892.

Sauvolaisten käsikirjoituksen pohjana on käytetty kirjan käännöstä vuodelta 1918 nimeltään Pähkinänrusentaja ja hiirikuningas (suomennos Salme Setälä). Selkulaiseen tapaan käsikirjoitus on luotu työryhmänä.

Selkun tulkinnassa on säilytetty jouluinen ilme ja seikkailu – yllätyksellisyyttä unohtamatta. Pähkinänsärkijän keskiössä pieni Maria-tyttö, joka saa joululahjaksi herra Drosselmeieriltä pähkinänsärkijän. Pähkinänsärkijä on Marialle mieluisa lahja, joka herättää hänen mielikuvituksensa henkiin. Jouluaaton ja joulupäivän välissä voi tapahtua kaikenlaista, unet sekoittuvat toteen ja kaikki on yhtä aikaa totta ja satua.

Esityksen ohjaavat Hannele Moilanen ja Aino-Kaisa Rantalankila. Esitykseen sävelletystä musiikista vastaa Matti Moilanen ja puvustus on Sari Stenlundin käsialaa. Koreografina on Laura Hannula.

Esitys kestää noin puolitoista tuntia, sisältäen väliajan.

Pähkinänsärkijä Selku-salissa (Vahtistentie 5, Sauvo) 20.11.– 16.12.