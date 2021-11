Paimion parantolassa kuvataan elokuvaa – pääosassa muun muassa Stellan Skarsgård

Paimion parantolassa kuvataan parhaillaan psykologista rikosdraamaa. What Remains -elokuvan ohjaa kiinalainen Ran Huang, ja sen pääosissa ovat Stellan Skarsgård (Dune, Chernobyl), Andrea Riseborough (Birdman, ZeroZeroZero) ja Gustaf Skarsgård (Vikings, Westworld).

Paimion lisäksi elokuvaa kuvataan Turun seudulla. Turku Business Regionin tiedotteen mukaan parantola on elokuvan pääkuvauspaikka ja yksi syistä, joiden takia elokuvatuotanto tuli Suomeen. Kuvauspaikan valinnan taustalla on ohjaajan kiinnostus arkkitehtuuriin.

Kuvauslokaatioita etsiessään tuotanto otti yhteyttä Länsi-Suomen elokuvakomissioon, ja ensimmäisen Paimion vierailun jälkeen kuvauspaikaksi valittiin Paimio ja Turun seutu.

– Olemme mielissämme, että What Remains -tuotanto valitsi Turun alueen ja erityisesti kruunun jalokivemme Paimion Parantolan, pääkuvauspaikakseen. Covid-19 tilanteesta huolimatta Turku on toiminut kuvauspaikkana usealle kansainväliselle ja kotimaiselle elokuvatuotannolle tänä vuonna, elokuvakomissaari Teija Raninen kertoo tiedotteessa.

What Remains on taiteilijataustaisen Ran Huangin esikoisohjaus. Hänen aikaisempi lyhytelokuvansa The Administration of Glory sai ensinäytöksensä Cannesin lyhytelokuvakilpailussa vuonna 2014.

What Remainsin tuottajina toimivat Film Service Finland ja Huang tuotantoyhtiönsä Fake Action Truth kautta. Elokuvan rahoittajia ovat Kiinan johtava videoiden suoratoistoalusta iQIYI ja Pohjois-Amerikan jakeluoikeudet omaava CAA Media Finance.