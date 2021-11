Palkkatukieurot vähenivät Salossa – Palkkatukea olisi mahdollista saada lisää. Kaupunki tarvitsee lisää yhteistyöyrityksiä

Salon kaupungin saama palkkatukisumma on pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2019 pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen saatiin tukea noin 1,3 miljoonaa euroa ja viime vuonna vain noin miljoona euroa.

Tänä vuonna palkkatukea on käytetty syyskuun loppuun mennessä vain hieman reilut 800 000 euroa. Summissa ovat mukana kaupungin omaan organisaatioon palkatut sekä kaupungin avustuksella paikallisiin yrityksiin palkatut.

Kaupungin saamat palkkatukimäärärahat tulevat TE-toimiston kautta. TE-toimisto myöntää salolaisille työnhakijoille vuosittain palkkatukea kaikkiaan noin 3,2–3,5 miljoonaa euroa. Tämä summa pitää sisällään yritysten, yhdistysten, kaupungin ja muiden toimijoiden hakeman palkkatuen.

– Varsinais-Suomen saamia työllisyydenhoidon määrärahoja ei jyvitetä ennakkoon kunnittain, vaan Varsinais-Suomen saamat määrärahat menevät käyttöön asiakastarpeen mukaan, kertoo määrärahan seurannasta vastaava työelämäpalvelujen asiantuntija Sari Säippä Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Säipän mukaan palkkatukea käytetään Salossa hyvin.

– Määrää voitaisiin kuitenkin edelleen kasvattaa.

Samaa sanoo kuntakokeilun koordinaattori Salla Seppälä Salon kaupungilta.

– Etsimme koko ajan yhteistyöyrityksiä, joilla on oikeasti tarvetta työntekijöille.

Salon kaupunki palkkaa pitkään työttömänä olleita omaan organisaatioonsa sekä edelleensijoittaa henkilöitä paikallisiin yrityksiin.

– Edelleensijoituspalvelussa kaupunki vastaa palkkakuluista sekä vastaa työsuhteen aikana henkilön työterveyskuluista ja tapaturmavakuutuksesta sekä paperitöistä, kuten työsopimuksesta ja tilityksistä. Palkkatuetun työsuhteen kesto on kahdeksan kuukautta, Seppälä kertoo.

Yritys puolestaan vastaa työnjohdosta, perehdytyksestä, työvälineistä, työturvallisuudesta, mahdollisista ylityö-, matka- ja muista korvauksista sekä työsopimuslain noudattamisesta.

Viime vuonna kaupunki edelleensijoitti 80 pitkään työttömänä ollutta salolaisyrityksiin. Tänä vuonna palvelun kautta on saanut työpaikan 62 henkilöä. Omaan organisaatioonsa, kuten päivä- ja hoivakoteihin, kaupunki palkkaa vuosittain viitisenkymmentä pitkäaikaistyötöntä.

Yrityksille tarkoitettu edelleensijoituspalvelu on ollut käytössä Salossa vuodesta 2015 lähtien. Työllisyyspalvelut jatkaa palvelua myös ensi vuonna.

Potentiaalisia palkkatukityöllistettäviä ensi vuodelle on kartoitettu kuntakokeilun asiakkaista syksyn aikana. Varsinaiset haastattelut ovat parhaillaan käynnistymässä.

– Meillä on monenlaisia ja monen ikäisiä osaajia. Monilla on suuri halu oppia uutta ja näyttää motivaationsa. He tarvitsevat usein vain mahdollisuuden.

– Tavoitteena on mahdollisimman sopivan paikan löytäminen ja siksi toivomme mukaan erilaisia työnantajia, Seppälä sanoo.

Salossa on parhaillaan noin 800 työtöntä, jotka kuuluvat kaupungin palkkatukityöllistämisen kohderyhmään. Palkkatukea voivat saada 300 päivää työmarkkinatukea saaneet.

Salolainen Perniön Liha Oy on tyytyväinen kaupungin tarjoamaan edelleensijoituspalveluun.

– Rekrytointiprosessi on tehty erittäin helpoksi ja toimivaksi yrittäjälle. Kaupunki teki esikarsinnan potentiaalisista hakijoista, minkä jälkeen me saimme muutaman työhakemuksen, kertoo Perniön Liha Oy:n toimitusjohtaja Rami Himanto.

Edelleensijoituspalvelun kautta löytyi hyvä työntekijä, joka palkkatuetun työsuhteen jälkeen sai vakituisen työpaikan Perniön Lihasta. Yritys työllistää parhaillaan kausi- ja vuokratyövoima mukaan lukien noin 25 henkilöä.

– Uusia hyviä työntekijöitä etsitään aktiivisesti, Himanto sanoo.

Salon kaupungin saama palkkatuki

Kaupunki palkkaa omaan organisaatioon ja yrityksiin

Palkkatuki vuonna 2019, 1 344 452 euroa.

Palkkatuki vuonna 2020, 1 030 626 euroa.

Palkkatuki vuonna 2021 (tammi–syyskuu) , 831 418 euroa.

Lähde: Salon kaupunki

Infotilaisuudet yrittäjille ja työnhakijoille

Työnhakijoiden palvelupiste Voimalassa (Vilhonkatu 2) järjestetään ensi tiistaina seudullinen rekrytointitapahtuma.

Tapahtumassa kohtaavat sekä työvoimaa etsivät että työnhakijat. Mukaan on jo ilmoittautunut useita työnantajia ja paikalle on kutsuttu myös työnhakijoita. Tilaisuus on tiistaina 30. marraskuuta kello 11–13.

Järjestelyissä ovat mukana Yrityssalo Oy, Salon kaupungin työllisyyspalvelut, Salon työllisyyden kuntakokeilu ja Varsinais-Suomen TE -toimisto.