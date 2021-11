Karlsson päihitti Johaugin Rukan kympillä peräti 13,7 sekunnilla, Pärmäkoski avasi maailmancupin viitossijalla: ”Vähän jäi jossiteltavaa”

Krista Pärmäkoski on sijoittunut parhaana suomalaisena viidenneksi maastohiihdon maailmancupin naisten 10 kilometrillä Kuusamossa. Viime kaudella jalkavammasta kärsinyt Kerttu Niskanen avasi cup-kautensa seitsemännellä sijalla.

Rapsakassa pakkasessa hiihdetyn kilpailun voitti Ruotsin Frida Karlsson, joka kukisti viime kausia hallinneen Norjan Therese Johaugin 13,7 sekunnilla. Kolmas oli Saksan Katharina Hennig, joka hävisi voittajalle 15,2 sekuntia.

– Olen superiloinen. Hiihto tuntui todella vahvalta, ja hallitsin kisaa alusta alkaen. Olympialaisten takia tulossa on jännittävä kausi, ja tilanne on hallussa, Karlsson kertoi Kansainvälisen hiihtoliiton haastattelussa Rukan maalialueella.

Pärmäkoski jäi kärkisijasta 35 sekuntia.

– Ei tämä huono suoritus ollut, mutta vähän jäi jossiteltavaa, Pärmäkoski kertoi Ylen tv-haastattelussa.

Pärmäkoski ei ollut ennakoinut kärkikolmikkoon Hennigiä. Saksalainen kukisti Pärmäkosken 20 sekunnilla.

Karlssonille 42 sekuntia hävinnyt Niskanen kuvasi kylmyyden vaikuttaneen hiihtoon, ja meno oli hänen mukaansa kohmeista.

– En tiedä, johtuiko pakkasesta, mutta oli sellainen tasainen meno koko ajan, Niskanen kertoi Ylen tv-haastattelussa.

Pikkuveli Iivo Niskasen voitto miesten 15 kilometrillä toi Kerttu Niskaselle voimia, mutta myös verotti virettä. Isosisko kertoi jännittäneensä television ääressä niin, että kulutti voimiaan.

Viisi suomalaista pisteillä

Rukan kymppi hiihdettiin perinteisellä hiihtotavalla. Suomalaisista maailmancupin pisteille ylsivät myös Johanna Matintalo (17:s), Jasmi Joensuu (26:s) ja Anne Kyllönen (30:s). Matintalo kertoi Ylelle, että alkuvauhti oli liian rauhallinen.

– Pikkuisen on vielä hakemista normimatkan kilpailemisen kanssa, Matintalo sanoi tv-haastattelussa ja kuvasi vauhdinjakoaan hassuksi.

Huomenna naiset hiihtävät Rukalla 10 kilometriä vapaalla hiihtotavalla. Takaa-ajokilpailussa ladulle startataan tämän päivän kisan aikaeroilla.

