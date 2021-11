Pentuvuosi jatkuu naapurin laivakoirien seurassa

Salon Seudun Sanomat seuraa vuoden alussa syntyneen australianterrieri Liekin kasvamista sarjassaan Pentuvuosi. Sarjan 29:s osa tutustuttaa naapurin laivakoiriin ja muistuttaa, että pennun on saatava tavata muita koiria pienestä pitäen.

Naapurin laivakoirat Iitu ja Täki palasivat lokakuussa kesäasumukseltaan kaupunkikotiin. Liekki oli perheen paluusta erityisen riemuissaan, sillä se jumaloi 11-vuotiasta Täki-poikaa.

Amerikan-herra on seitsemän pentueen isä ja tohkeissaan Liekistä. Ne pitävät usein toisilleen seuraa takapihan väliaidalla. Jos Liekki kuulee Täkin olevan ulkona, se ääntelee merkitsevästi takaoven äärellä päästäkseen moikkaamaan kaveriaan.

13-vuotiaan Iitun mielestä Liekki sen sijaan on aivan liian touho. Pihalla tavatessa Iitu irvistelee pennulle saadakseen sen pitämään riittävää etäisyyttä, mutta Liekki ei hevillä luovuta. Se matelee maata pitkin aina vain lähemmäs vakuuttaakseen Iitulle olevansa tosi kiva ja vaaraton pieni eläin, jonka kaveri tätikoirakin takuuvarmasti tahtoo olla. Lopulta Iitu panee ääntä peliin ja heilauttaa hampaitaan pentua kohti, jotta pieni mielistelijä jättäisi sen rauhaan ja keskittyisi pelehtimään Täkin kanssa.

Lajitovereiden seura on tärkeää koirien hyvinvoinnille. Erityisen tärkeää toisten koirien tapaaminen on omistajiensa ainoille koirille, joilla ei ole kaltaistaan seuraa kotona. Lajitovereiden kesken touhuaminen tuo mielihyvää, kunhan leikki on tasapuolista ja molemmille mieluisaa.

Onkin surullista, jos koira ei esimerkiksi arkuuttaan pääse viettämään koskaan aikaa muiden koirien kanssa. Käytösongelmien takana ei suinkaan aina ole huonoja kokemuksia, vaan useimmin liian vähäisiä kokemusta mistään muusta kuin kotioloista. Silloin koira pelkää uusia tilanteita.

Koronapandemia sysäsi monen koiran hankintaa harkinneen aikeet vauhtiin muiden harrastusten hiljenemisen ja etätyösuositusten myötä. Joku saattoi ottaa koiran ilman tarkempaa harkintaa. Koiran ostaminen tuo mukaan vastuun sen opettamisesta yhteiskuntakelpoiseksi.

Pennun on saatava pienestä pitäen tavata muita koiria, jotta se välttyy kommunikaatiovaikeuksilta. Erilaisilta koirilta pentu oppii, miten muut käyttäytyvät ja mitä mikäkin käytös tarkoittaa.

Lenkeillä näkee, että kaikki eivät ole ymmärtäneet sosiaalistaa pentuaan ja totuttaa sitä muihin koiriin. Silloin vastaantulijoita ei pysty kohtaamaan rennosti ja ystävällismielisesti. Jos pentu ei ole luovutusiän jälkeen saanut tavata muita koiria ja kerätä hyviä kokemuksia, se voi pelätä kohtaamisia ja rähjätä ohitustilanteissa.

Joku koiranulkoiluttaja vaihtaa jo hyvissä ajoin suuntaa toisen koiran lähestyessä. Joskus olen itse vaihtanut suuntaa, kun en ole halunnut omien koirieni joutuvan kohtaamaan räyhäävää koiraa, joka lähestyy kahdella jalalla kulkien talutintaan vasten nojaten.

Joku taas jää paikoilleen pitelemään tiukasti hihnasta koiraansa, joka haukkuu vimmaisesti. Kerran oli pakko kysyä kadun toiselta laidalta, voimmeko ylipäänsä kulkea ohi.

– No jos menette nopeasti, taluttaja vastasi.

Samaan aikaan traktori kääntyi tien pätkälle ja onnistuimme väistämään tilanteen sen suojissa.

Pentuna koira on helppo totuttaa uusiin paikkoihin, tilanteisiin, ihmisiin ja muihin koiriin. Jos urakan aloittaa liian myöhään ja paneutuu asiaan vasta parhaiden sosiaalistumisaikojen mentyä, joutuu tekemään rutosti enemmän työtä ja totuttamaan koiraansa paljon pidempään.

Pentuvuosi-sarjassa seurataan Salon Seudun Sanomien toimittajan koiranpennun kasvamista.