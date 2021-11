Perjantain jälkeen raportoitu 12 uutta koronakuolemaa, sairaalapotilaiden määrä pysyi samalla tasolla

Suomessa on raportoitu perjantain jälkeen 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Koronakuolemia on kirjattu Suomessa kaikkiaan 1 170.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi nyt 226 koronapotilasta, joista 29 on tehohoidossa. Sairaalapotilaiden määrä on noussut perjantaista yhdellä. Tehohoidossa puolestaan on kaksi ihmistä vähemmän kuin perjantaina.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu perjantain jälkeen 1 460. Kahden viime viikon aikana on raportoitu hieman yli 7 500 tartuntaa, mikä on noin 200 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu Suomessa noin 159 000.

Kaksi koronarokoteannosta on saanut tähän mennessä 78,9 prosenttia Suomen 12 vuotta täyttäneestä väestöstä eli noin 3,86 miljoonaa ihmistä. Vähintään yhden rokoteannoksen saaneita on Suomessa 4,19 miljoonaa, mikä on 85,7 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä.

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: