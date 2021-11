Seitsemän viikkoa korkealla – perniöläislähtöisen maajoukkuehiihtäjän Lauri Vuorisen harjoituskausi oli tänä vuonna poikkeuksellinen

Kauden kruunu, Pekingin talviolympialaiset odottavat urheilijoita kolmen kuukauden päästä. Perniön Urheilijoiden kasvatti Lauri Vuorinen tähtää Pekingissä ainakin sprinttiin, joka kilpaillaan vapaalla hiihtotavalla 8. helmikuuta.

Sprinttipäivään ei ole aikaa siis edes enää kolmea kuukauttakaan, mutta 26-vuotiaan Vuorisen ajatuksissa Pekingin kisat eivät tule vastaan liian nopeasti.

– Ennemminkin ajattelen, että vielä kolme kuukautta kauden tärkeimpään kilpailuun. Se on yllättävän pitkä aika, Vuorinen kertoo.

Maajoukkuehiihtäjä Vuorinen tavoittelee paikkaa uransa toisiin olympialaisiin.

– Edellisissä olympialaisissa Pyeongchangissa minulla oli vähän liian hyvä mieli niistä tuloksista, joita olin saavuttanut ennen kisoja. Suurin nälkä oli jo pois. Tällä kertaa tilanne on toinen. Nyt olympiaedustus ei ole päätavoite, vaan tarkoitus olisi ajoittaa kauden paras kunto Pekingiin.

Aiemmista arvokisoista poiketen Suomi on saamassa Pekingin miesten maastohiihtoon vain kuusi paikkaa. Kun maajoukkueurheilijoita on seitsemän, on kilpailu edustuspaikoista normaalia kovempaa.

Mediassa on spekuloitu, että olympiavalinnoissa päätös kisalipusta tehtäisiin Vuorisen ja Verneri Suhosen välillä. Oma kysymysmerkkinsä on toki Markus Vuorela, joka mursi nilkkansa maajoukkueen leirillä Italiassa lokakuussa.

– Olympiakomitean säännöissä lukee, että maailmancupin kisassa on saatava top16-sijoitus, jotta on valintakelpoinen. Siihen tähtään alkuun. Olen panostanut myös perinteisen normaalimatkaan. Se voisi auttaa, että olisin jopa varamies viestijoukkueeseen ja edesauttaisi valintaani olympialaisiin, Vuorinen sanoo.

– Tavoitteena on saada sen verran hyvä tulos päämatkallani sprintissä, että sen perusteella pääsen hiihtämään Pekingissä.

Maastohiihto kuuluu edelleen suomalaisten penkkiurheilijoiden rakkaimpiin lajeihin, ja menestysodotukset ovat arvokisoista sitä myöten suuret.

– On mukavaa olla mukana lajissa, jota seurataan paljon. Yritän kantaa korteni kekoon, että Suomi menestyisi mahdollisimman hyvin. Nautin siitä, että yleisö seuraa. Se on meille myös etuoikeus, Vuorinen summaa.

Pekingin olympialadut sijaitsevat korkealla, noin 1 700 metrissä. Paljon muuta tulevasta kisapaikasta ei sitten tiedetäkään.

– Koronapandemian vuoksi maajoukkueen johto ei ole vielä päässyt paikan päälle katsastamaan paikkoja. Olemme olleet järjestäjien tietojen varassa. Ilmeisesti kylmää siellä on helmikuussa. Myös rajut koronakuplat ovat tiedossa, Vuorinen kertoo.

– Sprinttirata on pitkä ja kova niin kuin sen arvokisoissa kuuluukin olla. Olen kaikkiruokainen ratojen puolesta, joten sillä ei ole niin väliä varsinkin, kun vapaalla hiihdetään.

Pekingiä varten maajoukkue leireili kolmeen eri otteeseen korkealla Italiassa: ensin kesäkuussa kaksi viikkoa Livignossa, sitten elokuussa kolme viikkoa Passo Lavazessa ja vielä kaksi viikkoa lokakuussa Val Senalesissa.

– Val Senalesissa hiihdimme jäätiköllä 3 000 metrissä eli todella korkealla. Harjoituskausi on ollut poikkeuksellinen, sillä yleensä olemme korkealla vain 2–4 viikkoa, nyt viikkoja tuli seitsemän.

Harjoituskaudesta Vuorisella jäi positiiviset tuntemukset.

– Kunto on mennyt progressiivisesti eteenpäin koko ajan ja olen päässyt harjoittelemaan terveenä. Tarkoitus on kaivaa huipputerä esille seuraavien viikkojen aikana, Vuorinen paaluttaa.

Maaliskuisesta säärileikkauksesta Vuorinen toipui nopeasti.

– Kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen pystyin käymään lenkillä ja jumppaamaan. Viisi viikkoa leikkauksen jälkeen vedin jo täyttä harjoitusviikkoa.

Skiteam 105:n Vuorinen avasi kisakautensa viime viikonloppuna Suomen Cupissa Vuokatissa. Hän huomasi, että leikkauksesta oli apua.

– Huomasin, että sääret eivät vaivaa. Ennen leikkausta oli fiilis, että kisoissa voisi olla enemmänkin annettavaa.

Suomen Cup jatkuu reilun viikon päästä Taivalkoskella, ja sen jälkeen vuorossa onkin jo perinteinen maailmancupin avaus Rukalla.

– Viime viikonlopun jälkeen en koe olevani vielä valmis Rukalle, mutta uskon, että pystyn hiihtämään kovempaa Taivalkoskella. Tarkoitus ei ole säästellä, vaan haluan hiihtää lujaa jo alkutalvesta.

Vuorinen kehuu miesten maajoukkueen ilmapiiriä.

– Olemme tosi yhtenäinen porukka. Ilmapiiri on jopa yksi parhaista, mitä maajoukkueessa on ollut minun aikanani. Iivo (Niskanen) on johtohahmo, mutta hän on myös tosi nöyrä kaveri meidän seurassa, Vuorinen luonnehtii kaksinkertaista olympiavoittajaa.

Lauri Vuorinen

Syntynyt 1.1. 1995 Perniössä (ikä 26).

Asuu Rovaniemellä.

Laji: Maastohiihto.

Kasvattajaseura: Perniön Urheilijat.

Seura: SkiTeam 105

Valmentaja: Ville Oksanen.

Sukset: Fischer.

Parhaat saavutukset sprintissä: MM-kisojen 15. sija Oberstdorfissa 2021, 2018 Pyeongchangin olympialaisten 29:s, Seefeldin 2019 MM-kisojen 34:s. Maailmancupin osakilpailussa parhaimmillaan 7:s, Suomen mestaruus 2021. Lisäksi viestin Suomen mestaruus Kouvolan Hiihtoseurassa 2018, 18 nuorten SM-mitalia.

Muuta: Avopuoliso Johanna Matintalo on myös maajoukkuehiihtäjä.

Suomen maajoukkueet

Naisten maajoukkue:

Jasmi Joensuu, ikä 25, seura Vantaan Hiihtoseura

Katri Lylynperä, 27, Vuokatti Ski Team

Johanna Matintalo, 24, Pöytyän Urheilija

Kerttu Niskanen, 33, Vieremän Koitto

Vilma Nissinen, 23, Vuokatti Ski Team

Krista Pärmäkoski, 30, Ikaalisten Urheilijat

Riitta-Liisa Roponen, 43, Visa Ski Team Kemi

Naisten vastuuvalmentaja perniöläislähtöinen Ville Oksanen.

Miesten maajoukkue:

Ristomatti Hakola, 30, Jämin Jänne

Perttu Hyvärinen, 31, Puijon Hiihtoseura

Joni Mäki, 26, Pohti Ski Team

Iivo Niskanen, 29, Puijon Hiihtoseura

Verneri Suhonen, 24, Hollolan Urheilijat -46

Markus Vuorela, 25, Jämin Jänne

Lauri Vuorinen, 26, Skiteam 105

Miesten vastuuvalmentaja ja maajoukkueen päävalmentaja: Teemu Pasanen.