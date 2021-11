Pfizerin mukaan yhtiön koronalääke ehkäisee vakavaa tautia riskiryhmillä erittäin tehokkaasti

Lääkeyhtiö Pfizer sanoo yhtiön koronalääkkeen osoittautuneen kliinisessä tutkimuksessa erittäin tehokkaaksi.

Yhtiön mukaan lääke vähensi sairaalahoidon tarpeen ja kuoleman riskiä 89 prosenttia koronatartunnan saaneilla ihmisillä, joilla on korkea riski saada vakava koronatauti.

Kyseisen tutkimuksen tulokset ovat yhtiön mukaan niin hyvät, että se aikoo lopettaa uusien ihmisten rekrytoinnin tutkimuksia varten.

Pfizer aikoo jättää tutkimustiedot Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n arvioitaviksi mahdollisimman pian.

Torstaina Britanniassa hyväksyttiin käyttöön lääkeyhtiö Merckin koronaviruslääke, kertoi maan lääkkeiden ja terveystuotteiden sääntelyvirasto MHRA.

Merckin, joka Suomessa ja muualla Yhdysvaltojen ulkopuolella tunnetaan nimellä MSD, koronalääkettä voidaan käyttää lievien ja kohtalaisten koronatapausten hoidossa.

Lääke hyväksyttiin käyttöön ihmisille, joilla on ainakin yksi vakavalle taudille altistava riskitekijä, kuten korkea ikä, lihavuus, diabetes tai sydäntauti. Lääke on parhaillaan Yhdysvaltojen ja EU:n lääkevirastojen arvioitavana.

STT

