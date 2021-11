Pietarsaaressa evakuoitiin kerrostalosta noin 30 ihmistä tulipalon vuoksi – yksi loukkaantui palossa

Pohjanmaalla Pietarsaaressa evakuoitiin yöllä seitsemänkerroksinen kerrostalo, kun yhdessä talon asunnoista syttyi tulipalo, kertoo Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos.

Päivystävän palomestarin Jussi Noposen mukaan rakennuksesta evakuoitiin noin 30 ihmistä. Asukkaille järjestetään tilapäismajoitusta.

Lisäksi pelastuslaitos pelasti palavasta huoneistosta yhden henkilön. Palomestarin mukaan hän on loukkaantunut ja toimitettu ensihoidon hoiviin. Loukkaantuneen tarkemmasta kunnosta palomestari ei kuitenkaan kertonut aamuyöstä neljän aikaan.

Huoneistossa syttynyt tulipalo saatiin sammutettua melko nopeasti. Palo ei levinnyt muihin asuntoihin, mutta palomestarin mukaan savuvahinkoja on tullut jonkin verran.

Palavasta huoneistosta pelastetun lisäksi tulipalossa ei ole loukkaantunut muita.

Osa poistui omin avuin, osa pelastajien ohjauksessa

Talon asukkaista osa pääsi Noposen mukaan poistumaan rakennuksesta omin toimin ja toiset taas pelastuslaitoksen ohjauksessa. Evakuointeja pystyttiin tekemään porraskäytävää käyttäen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Itäkunnaantielle alkuyöstä ennen kello kahta. Palon vuoksi evakuoitu asuinkerrostalo sijaitsee Pietarsaaren keskustan tuntumassa taajama-alueella.

Pelastustyöt palopaikalla alkoivat aamuneljän jälkeen olla jo lopuillaan, mutta pelastuslaitoksen yksiköitä oli vielä paikalla.

– Siellä on käyty kaikki huoneistot läpi ja on tuuletettu tiloja. Pyritään tuulettamaan tilat mahdollisimman hyvin, että sinne pääsisivät asukkaat mahdollisimman nopeasti palaamaan, Noponen kertoo STT:lle.

– Uskoisin, että tunnin sisällä on meidän osalta homma ohi.

Tehtävään osallistui viisi pelastusyksikköä, poliisi, ensihoitoyksiköitä ja sosiaalipäivystys.

Arttu Mäkelä

STT

