Pikkujoulu alkaa näkyä poliisin työssä – viikonloppuna 800 hälytystehtävää

Lounais-Suomen poliisin viikonloppu on sisältänyt noin 800 hälytystehtävää.

Poliisin tiedotteen mukaan pikkujoulukausi alkaa näkyä poliisin viikonlopuissa. Erityisesti yövuoroissa hälytystehtäviä on ollut paljon.

Lounais-Suomessa on viikonlopun aikana hälytystehtävien lisäksi pystytty panostamaan liikennevalvontaan, harvaan asuttujen alueiden valvontaan sekä lauantain vastaisena yönä teemaluontoisesti myös taksiliikenteen valvontaan.