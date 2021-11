Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon voitti tanskalaiselokuva Flugt – animaatioelokuva kertoo tositarinan pakolaismiehestä

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon on saanut tanskalaiselokuva Flugt (Flee). Voittaja julkistettiin tiistai-iltana Kööpenhaminassa Pohjoismaiden neuvoston syysistunnon yhteydessä.

Flugtin on ohjannut ja käsikirjoittanut Jonas Poher Rasmussen. Elokuva nimettiin viime viikolla Tanskan Oscar-ehdokkaaksi sekä ehdolle IDA-dokumenttipalkinnon saajaksi.

300 000 Tanskan kruunun (noin 40 300 euron) suuruinen palkinto jaetaan tasan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken.

Flugt kertoo tositarinan Amin-nimisestä homomiehestä, joka joutuu avioliiton kynnyksellä paljastamaan salatun menneisyytensä. Hän alkaa kertoa dramaattisesta matkastaan Afganistanista Tanskaan, jonne hän päätyi lapsipakolaisena. Elokuva on pääosin animoitu.

Suomen ehdokkaana palkinnon saajaksi oli Hamy Ramezanin ensimmäinen pitkä fiktioelokuva Ensilumi.

Viime vuonna Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon voitti norjalaisen Dag Johan Haugerudin Barn (Beware of Children).

Kirjallisuuspalkinto meni Grönlantiin

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon sai grönlantilainen Niviaq Korneliussen teoksellaan Naasuliardarpi (Kukkaislaakso). Kirja kertoo valtavirta-Grönlannin kääntöpuolesta ja nuorista, jotka taistelevat oikeudesta elää haluamaansa elää. Romaani kertoo myös itsemurhasta.

Suomen ehdokkaina olivat Pajtim Statovci romaanilla Bolla ja Heidi von Wright runokokoelmalla Autofiktiv dikt av Heidi von Wright.

STT

Kuvat: