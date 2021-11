Poliisi: Varkauden sunnuntainen räjähdys johtui todennäköisesti höyrystyneestä bensiinistä

Varkaudessa sunnuntaina tapahtuneen kerrostaloasunnon räjähdyksen todennäköinen syy on höyrystynyt bensiini, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Poliisin paikkatutkinnassa on tullut ilmi, että asunnossa oli todennäköisesti käsitelty bensiiniä, joka oli höyrystynyt ja räjähtänyt.

Asunnosta kuolleena löytynyt henkilö oli todennäköisesti hiljattain Varkauteen muuttanut vuonna 1989 syntynyt mies, poliisi kertoo. Poliisin mukaan on vielä epäselvää, sytyttikö hän bensiinin vahingossa vai tahallaan.

Räjähdys aiheutti huoneistopalon Varkauden keskustassa myöhään sunnuntaina.

STT

Kuvat: