Poliisi: Varkauden sunnuntainen räjähdys johtui todennäköisesti höyrystyneestä bensiinistä

Varkaudessa sunnuntaina tapahtunut kerrostaloasunnon räjähdys johtui todennäköisesti höyrystyneestä bensiinistä, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Poliisin paikkatutkinnassa on tullut ilmi, että asunnossa oli todennäköisesti käsitelty bensiiniä, joka oli höyrystynyt ja räjähtänyt. Räjähdys aiheutti tulipalon kerrostaloasunnossa Varkauden keskustassa myöhään sunnuntaina.

Asunnosta löytyi kuolleena yksi ihminen, joka on poliisin mukaan todennäköisesti hiljattain Varkauteen toiselta paikkakunnalta muuttanut vuonna 1989 syntynyt mies. Kyseessä ei ole ”niin sanottu poliisin vanha tuttu”, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä tuhotyönä sekä kuoleman- ja palonsyyntutkintana. Räjähdykseen ei tämän hetken tietojen mukaan liity muita epäiltyjä kuin asunnosta kuolleena löydetty ihminen.

Paikkatutkinnan perusteella mies oli tapahtuma-aikaan asunnossa yksin. Poliisin mukaan on vielä epäselvää, sytyttikö mies bensiinin tahallisesti vai tapahtuiko syttyminen vahingossa.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä teknisin tutkimuksin.

Talon tulevaisuus ei vielä tiedossa

Kauppakadulla Varkauden keskustassa sijaitsevan kolmikerroksisen kerrostalon parveke- ja seinärakenteita sortui alas räjähdyksen voimasta. Tapahtumien keskipisteessä ollut huoneisto tuhoutui pelastuslaitoksen mukaan täysin.

Rakennuksesta pelastettiin neljä ihmistä, jotka vietiin sairaalahoitoon savualtistumisen vuoksi. Heillä ei poliisin tietojen mukaan ole vakavia tai pidempää sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Pelastettujen lisäksi rakennuksesta evakuoitiin kaikki tapahtumahetkellä paikalla olleet. Maanantaina poliisi arvioi rakennuksen olevan toistaiseksi asuinkelvoton.

Varkauden kaupungin sosiaalitoimi on järjestänyt asukkaille tilapäismajoitusta.

Kaisa Heiskanen Isännöintipalvelu Isarvosta ei vielä maanantaina ottanut kantaa siihen, kannattaako tai pystyykö taloa korjaamaan asumiskelpoiseksi.

Maiju Ylipiessa

STT

