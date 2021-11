Posti avaa satakunta pakettien väliaikaista noutopistettä joulusesongin ajaksi

Posti avaa torstaista alkaen 101 väliaikaista pakettien noutopistettä joulusesongin ajaksi.

Väliaikaiset noutopisteet sijaitsevat suosituimpien pakettiautomaattien lähellä. Näin paketin hakijalla on mahdollisimman lyhyt matka väliaikaiselle noutopisteelle, jos alkuperäinen automaatti on täynnä. Suoraan väliaikaisiin noutopisteisiin voi myös tilata paketteja. Lisäksi niihin voi palauttaa verkko-ostoksia.

Kaikissa väliaikaisissa noutopisteissä on henkilökohtainen palvelu: työntekijä antaa paketit ja neuvoo tarvittaessa palautuksissa.

Pääosa Postin väliaikaisista pakettien noutopisteistä sulkeutuu vuodenvaihteeseen mennessä.

STT

Kuvat: